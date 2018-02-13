Мозякин тренируется в звене с Дацюком перед первым матчем на Олимпиаде

Сборная России проводит тренировку перед стартом олимпийского турнира в Пхенчхане. Игроки работают в следующих пятерках:

- Гавриков - Войнов, Каблуков - Мозякин - Дацюк - Ковальчук;

- Нестеров - Марченко, Гусев - Шипачев - Капризов;

- Зубарев - Зуб, Григоренко - Широков - Прохоркин - Барабанов;

- Киселевич - Яковлев, Телегин - Андронов - Калинин.

Матч Словакия - Россия состоится завтра, 14 февраля, и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.