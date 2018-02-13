05:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Мозякин тренируется в звене с Дацюком перед первым матчем на Олимпиаде


Сборная России проводит тренировку перед стартом олимпийского турнира в Пхенчхане. Игроки работают в следующих пятерках: 

- Гавриков - Войнов, Каблуков - Мозякин - Дацюк - Ковальчук; 
- Нестеров - Марченко, Гусев - Шипачев - Капризов;
- Зубарев - Зуб, Григоренко - Широков - Прохоркин - Барабанов;
- Киселевич - Яковлев, Телегин - Андронов - Калинин.

Матч Словакия - Россия состоится завтра, 14 февраля, и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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