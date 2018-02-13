Мозякин тренируется в звене с Дацюком перед первым матчем на Олимпиаде

Сборная России проводит тренировку перед стартом олимпийского турнира в Пхенчхане. Игроки работают в следующих пятерках:
- Гавриков - Войнов, Каблуков - Мозякин - Дацюк - Ковальчук;
- Нестеров - Марченко, Гусев - Шипачев - Капризов;
- Зубарев - Зуб, Григоренко - Широков - Прохоркин - Барабанов;
- Киселевич - Яковлев, Телегин - Андронов - Калинин.
Матч Словакия - Россия состоится завтра, 14 февраля, и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
14 февраля сборная России проведет первый матч #ОИ2018 - со сборной Словакии. Сегодня - важная тренировка #Olympics #хоккей pic.twitter.com/6opw897hIF– СЭ Хоккей (@hockey_se) 13 февраля 2018 г.