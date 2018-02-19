Мозякин отправил стекло в нокаут. Видео

Нападающий сборной России Сергей Мозякин разбил стекло борта во время тренировки. Хоккеист отрабатывал броски и после очередного удара шайба пробила стекло и застряла в нем.

36-летний форвард провел три матча на Олимпиаде-2018 и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "+1".