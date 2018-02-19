Мозякин отправил стекло в нокаут. Видео

Нападающий сборной России Сергей Мозякин разбил стекло борта во время тренировки. Хоккеист отрабатывал броски и после очередного удара шайба пробила стекло и застряла в нем.
36-летний форвард провел три матча на Олимпиаде-2018 и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "+1".
Дамы и господа! Вы присутствуете на бою МОЗЯКИН vs СТЕКЛО. Гонг. Замах. Сильный бросок. Свист шайбы. Увы, для поклонников стекла, но это нокаут. Безоговорочная победа Сергея Мозякина.#redmachine #краснаямашина pic.twitter.com/Ll2L0fZNYD– Хоккей России (@russiahockey) 19 февраля 2018 г.
SS-1525-Sergey
Лучше бы сетку порвал, а по воробьям палить не велика удаль!
21:35 19 февраля