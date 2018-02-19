20:45 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Мозякин отправил стекло в нокаут. Видео

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Нападающий сборной России Сергей Мозякин разбил стекло борта во время тренировки. Хоккеист отрабатывал броски и после очередного удара шайба пробила стекло и застряла в нем.

36-летний форвард провел три матча на Олимпиаде-2018 и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "+1".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SS-1525-Sergey

Лучше бы сетку порвал, а по воробьям палить не велика удаль!

21:35 19 февраля

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