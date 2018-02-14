14:24 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Мозякин, Дацюк и Ковальчук - в первой тройке на матч против Словакии

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира Олимпиады-2018 против команды СловакиВстреча начнется в 15:10 по московскому времени. В первой тройке вместе с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком сыграет Сергей Мозякин

Вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков не попали в заявку на игру.

Состав сборной России: 

Кошечкин (Сорокин); 

Гавриков – Войнов, Мозякин – Дацюк – Ковальчук; 

Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов; 

Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Барабанов; 

Киселевич, Телегин – Андронов – Калинин, Григоренко.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Словакия – Россия

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