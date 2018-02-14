Мозякин, Дацюк и Ковальчук - в первой тройке на матч против Словакии

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира Олимпиады-2018 против команды Словаки. Встреча начнется в 15:10 по московскому времени. В первой тройке вместе с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком сыграет Сергей Мозякин.

Вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков не попали в заявку на игру.

Состав сборной России:

Кошечкин (Сорокин);

Гавриков – Войнов, Мозякин – Дацюк – Ковальчук;

Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов;

Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Киселевич, Телегин – Андронов – Калинин, Григоренко.