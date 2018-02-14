Мозякин, Дацюк и Ковальчук - в первой тройке на матч против Словакии

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира Олимпиады-2018 против команды Словаки. Встреча начнется в 15:10 по московскому времени. В первой тройке вместе с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком сыграет Сергей Мозякин.
Вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков не попали в заявку на игру.
Состав сборной России:
Кошечкин (Сорокин);
Гавриков – Войнов, Мозякин – Дацюк – Ковальчук;
Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов;
Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Барабанов;
Киселевич, Телегин – Андронов – Калинин, Григоренко.
Встречайте состав Олимпийских атлетов из России на матч против сборной Словакии. Игра начнется в 15:10 по московскому времени. Поболеем, пошумим!– Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
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"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Словакия – Россия
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