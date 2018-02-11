МОК считает важнейшим моментом первого дня Олимпиады матч единой команды Кореи и КНДР

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отметил, что самым важным моментом первого дня Олимпиады в Пхенчхане стал матч с участием единой команды Кореи и КНДР по хоккею. Кореянки уступили со счетом 0:8 сборной Швейцарии.

– Самым важным моментом вчера было выступление объединенной команды Кореи, – цитирует ТАСС Адамса. - Все это стало замечательным символом того, что Олимпийские игры могут дать возможность диалога между странами. Президент Бах также потом вышел на лед и пообщался с командой. Он сказал, самое главное, что они боролись и отдали игре все. Также он сказал, что на следующий день спортсмены почувствуют необходимые эмоции.

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