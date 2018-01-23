МОК пустил Знарка на Олимпиаду

Как сообщает официальный сайт ФХР, штаб сборной России, тренерский состав, медицинский, административный и технический персоналы в полном составе приглашены на Олимпийские игры. Таким образом, Олег Знарок, Харийс Витолиньш и другие тренеры нашей национальной команды смогут руководить сборной в Пхенчхане.
Напомним, что ранее ФХР объявил список хоккеистов, которые смогут выступить на Олимпиаде.
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:04
kolos249
rotkiv04, конечно согласятся! Вообще трудно даже представить глубину падения так называемых "российских спортсменов". Такое ощущение, что эта публика за доллар мать родную продаст с потрохами, не говоря уже о всяких там "мелочах", типа гимна и флага.
21:04
rotkiv04
интересно, а если этим "спортсменам из России" скажут потоптаться на флаге РФ, они согласятся?
19:55
little racoon
Как же я буду ржать, когда на все игры этой сборной назначат арбитров из честных, демократических стран и два периода из трех она будет играть втроем, а если по недогляду судей будет забивать, то специально для нее изменят правила, чтобы ничего не засчитывать. Мужики, мать вашу, у вас хоть капля гордости осталась ? Неужто не понятно, что вы едете туда, чтобы публично обделаться, пусть и с чужой помощью ? Под белым флагом победителей не бывает. На кой фаллос вам это петушиное вечерье ?
19:53
shpasic
неверное название статьи. не "пустил", а "пригласил".
18:56
tiger 1972
И что они там забыли,такой хоккей нам не нужен.
18:49
zyzx
Зачем это нам?
18:44