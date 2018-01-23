МОК пустил Знарка на Олимпиаду

Как сообщает официальный сайт ФХР, штаб сборной России, тренерский состав, медицинский, административный и технический персоналы в полном составе приглашены на Олимпийские игры. Таким образом, Олег Знарок, Харийс Витолиньш и другие тренеры нашей национальной команды смогут руководить сборной в Пхенчхане.

Напомним, что ранее ФХР объявил список хоккеистов, которые смогут выступить на Олимпиаде.