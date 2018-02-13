МОК призвал вратарей сборной США убрать со шлемов Статую Свободы

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом к женской сборной США по хоккею сменить шлемы вратарей Николь Хенсли и Алекс Ригсби по политическим причинам, сообщает USA Today. На амуниции хоккеисток изображена Статуя Свободы.

В МОК посчитали, что тем самым игроки нарушают 51-ю статью Олимпийской хартии, которая гласит, что участникам запрещено использовать форму для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды. Решение по этому вопросу будет принято до сегодняшнего матча со сборной России.