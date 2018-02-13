МОК призвал вратарей сборной США убрать со шлемов Статую Свободы

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом к женской сборной США по хоккею сменить шлемы вратарей Николь Хенсли и Алекс Ригсби по политическим причинам, сообщает USA Today. На амуниции хоккеисток изображена Статуя Свободы.
В МОК посчитали, что тем самым игроки нарушают 51-ю статью Олимпийской хартии, которая гласит, что участникам запрещено использовать форму для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды. Решение по этому вопросу будет принято до сегодняшнего матча со сборной России.
The International Olympic Committee views the image of the Statue of Liberty as a possible violation of its policy against political symbols. https://t.co/JWxS6QzTPe #Olympics– USA TODAY (@USATODAY) 13 февраля 2018 г.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
Serenky25
Надо туда поместить голубого афроамериканца.
10:11
Vamphyri
Но статуя свободы - это символ Штатов. Как Колизей - в Италии, Эйфелева башня во Франции, Кремль в России... МОК явно закупил самые тяжелые наркотики.
09:41
maximus
Думаю, что за это надо исключить американскую сборную из числа участников Олимпийских игр
09:19
Lunatic Pride
МОК вообще, конечно, начал лезть совсем не в свою епархию. Слишком много контроля. Сами превратились в полуфашистскую организацию. Только фашисты пришивали звезды, а эти теперь наоборот запрещают национальные символы.
09:15
Весёлый©
На святое покусились! Бах, жди статей, расследований и фоток на своих яхтах с девушками Бонда!
07:25