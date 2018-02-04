МОК попросил вратаря сборной Кореи сменить изображение на шлеме из-за политического подтекста

Международный олимпийский комитет обратился к голкиперу сборной Кореи Мэтту Далтону с требованием сменить изображение на шлеме до старта Игр-2018, сообщает Inside The Games. На шлеме уроженца Канады изображен адмирал Ли Сун Син, внесшего клад в победу над Японией в 1598 году.

МОК считает, что хоккеист нарушает правила организации. В 51-м пункте сообщается, что спортсменам запрещаются "демонстрации политической, религиозной или расовой пропаганды на олимпийским объектах, местах проведениях соревнований и других".

Сам Далтон не согласен с решением МОК и отметил, что постарается изменить их мнение. Он отметил, что решил поместить изображение адмирала на шлем, увидев его статую в Сеуле.