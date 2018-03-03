Михаил Науменков: "Историю с недопуском на Олимпиаду пока забыл"

Защитник ЦСКА Михаил Науменков в интервью "Известиям" признался, что уже не думает об Олимпиаде-2018, на которую не получил приглашения от МОК. Тем не менее, ему до сих пор непонятно, почему это произошло.

– Как команда встретила триумфаторов Игр в Корее?

– Ребята заходили в раздевалку после матча с "Северсталью", мы поздравили их. Пацаны – реальные молодцы. Они выиграли первое за 26 лет золото Олимпиады. Очень за них рад. Сыграли за всю Россию. Никитин сказал, что времени отдыхать после Олимпиады нет, поэтому надо быстрее входить в ритм КХЛ.

– С каким чувством вы смотрели эту Олимпиаду?

– Сложно сказать. Поначалу непонятные были ощущения. Все-таки до сих пор неясно, почему я оказался вне списка приглашенных. Но сейчас стараюсь об этом не думать и двигаться вперед. А за сборную переживали. Поддерживали, писали им в чат поздравления после каждой выигранной игры и пожелания удачи.

– Есть желание выяснить, почему МОК не включил вас в список приглашенных?

– Честно говоря, у меня сейчас другая задача – показывать хорошую игру на льду. Про историю с недопуском я пока забыл.