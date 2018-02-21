Михаил Григоренко: "Смяли норвежцев в первом периоде"

Нападающий сборной России Михаил Григоренко после победы над Норвегией (6:1) в четвертьфинале Олимпиады-2018 отметил, что все хоккеисты были очень заряжены на игру. Он также добавил, что россияне хорошо знают своих соперников по полуфиналу чехов.

– Настрой у нас был серьезный, еще в раздевалке чувствовалось, как заряжены на игру. В первом периоде смяли норвежцев, хотелось бы так все 60 минут играть, – сказал Григоренко. – Хорошо, что победили, двигаемся дальше.

То, что шесть человек забросили свои первые шайбы, вполне естественно. Действуем на команду, рано или поздно должно было залететь. Чехов хорошо знаем, ребята из КХЛ там. Хорошая оборона. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полуфинал между Россией и Чехией пройдет 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча Россия - Норвегия //

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