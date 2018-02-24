08:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

МИД Германии призвал болельщиков не издеваться над обыгранными канадцами

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Министерство иностранных дел Германии после победы немецкой сборной над Канадой (4:3) в полуфинале Олимпиады-2018 выступило с ироничным обращением. Оно было адресовано немецким туристам, которые посещают Канаду.

– Совет в вашу поездку: немцы в Канаде должны показать высокую степень вежливости, – говорится в сообщении в Твиттере МИД Германии. – Будьте любезны, не хвастайтесь, оставайтесь дружелюбными, расплачивайтесь за горячий шоколад в кафе. Представьте, как бы вы себя чувствовали, обыграй Канада сборную Германии по футболу.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Россия - Германия: кто выиграет хоккейный финал Олимпиады?
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КОММЕНТАРИИ (3)
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KongKing

Не верьте разного рода байкам! Зайдите на сайт немецкого Auswertiges Amt ничего подобного там не найдёте. Это фейк для баранов.

13:17

Zedoeg

Молодец! Хорошо уделал англо-франко-хохлов!

10:07

titan2313

Обосрались-обтекайте!

10:05

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!