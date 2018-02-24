МИД Германии призвал болельщиков не издеваться над обыгранными канадцами

Министерство иностранных дел Германии после победы немецкой сборной над Канадой (4:3) в полуфинале Олимпиады-2018 выступило с ироничным обращением. Оно было адресовано немецким туристам, которые посещают Канаду.

– Совет в вашу поездку: немцы в Канаде должны показать высокую степень вежливости, – говорится в сообщении в Твиттере МИД Германии. – Будьте любезны, не хвастайтесь, оставайтесь дружелюбными, расплачивайтесь за горячий шоколад в кафе. Представьте, как бы вы себя чувствовали, обыграй Канада сборную Германии по футболу.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь