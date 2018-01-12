Мэт Робинсон: "Сборная Канады имеет все шансы на золото Олимпиады"

Защитник ЦСКА и сборной Канады Мэт Робинсон отметил, что его национальной команде по силам замахнуться на золото Олимпийских игр в Пхенчхане. В четверг был объявлен окончательный состав Канады на Олимпиаду, в который попал Робинсон.

- Мы - сборная Канады. У нас всегда есть все шансы на золото на любом турнире, - цитирует ТАСС Робинсона. - Будем выкладываться больше чем на 100 процентов за честь страны и играть в своем стиле. Надеемся, что это поможет нам добиться хорошего результата на Играх.

Сбылась моя мечта, я никогда не мог подумать, что мне выпадет шанс представлять свою страну на Олимпийских играх. С нетерпением жду начала турнира. Я знаю многих партнеров по сборной, но в то же время есть ребята, которых ни разу не видел.