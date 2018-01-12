Мэт Робинсон: "Хочу встретиться с россиянами из ЦСКА в финале Олимпиады"

Защитник ЦСКА и сборной Канады Мэт Робинсон отметил, что никогда даже представить не мог, что выступит на Олимпиаде. Хоккеист также добавил, что хотел бы встретиться с российскими одноклубниками в финале.

- До того момента, когда НХЛ официально объявила, что не едет в Пхенчхан, никогда даже представить не мог, что сыграю на Олимпиаде. Но и до сих пор это сюрреализм какой-то, - цитирует "Р-Спорт" Робинсона. - Сейчас я, мягко говоря, взбудоражен, не могу дождаться февраля. Попасть на Олимпиаду определенно было одной из моих целей на сезон, рад, что все получилось. Понимаю, что не буду единственным игроком ЦСКА в Пхенчхане. Конечно, было бы здорово встретиться с российским одноклубниками в финале.

Очевидно, россияне будут фаворитами турнира, но ничего страшного - мы покажем свою игру, покажем канадский хоккей. Посмотрим, каким будет результат.