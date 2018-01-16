Майк Бэбкок: "Увидев состав Канады на Олимпиаду, почувствовал ревность"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок заявил, что очень ревностно отнесся к объявлению состава сборной Канады на Олимпиаду-2018. По словам специалиста, Игры – одно из важнейших соревнований в жизни.

– Я ревную, – цитирует Sportsnet Бэбкока. – Думаю, многие игроки из НХЛ отнесутся к этому с таким же чувством. Ведь Олимпиада – это лучшее спортивное событие, которое только можно ждать.

Напомним, что Бэбкок дважды возглавлял олимпийскую сборную Канады в 2010 и 2014 году. В прошлом году НХЛ объявила, что не отпустит игроков лиги на турнир.