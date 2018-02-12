Майк Бэбкок - об Олимпиаде: "Никаких смешанных чувств. Только зависть"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок признался, что хотел бы руководить сборной Канады на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Североамериканцы под руководством нынешнего наставника завоевали два золота Игр подряд - в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи.
Журналист TSN Пьер ЛеБерн в Твиттере сказал, что он спросил у Бэбкока, испытывает ли тот смешанные чувства из-за того, что не руководит канадской командой на Олимпиаде.
- Никаких смешанных чувств. Только зависть, - ответил тренер. - Хотел бы я быть там. Ничто не сравнится с тем чувством, когда ты являешься частью Олимпийских игр.
Напомним, по решению руководства НХЛ, в этом сезоне регулярный чемпионат не прерывается на время Олимпиады. Таким образом, игроки из НХЛ не могут выступить на турнире в Корее.
На этих Играх сборную Канады возгалвляет Уилли Дежарден. Североамериканцы в рамках группового турнира сыграют с Швейцарией (15 февраля), Чехией (17 февраля) и Кореей (18 февраля).
Asked Mike Babcock whether he had mixed feelings watching the Olympics. "No mixed feelings, jealous - wish I was there," Babcock said. Says there's no feeling like being part of an Olympics.– Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 12 февраля 2018 г.
- Торонто Мэйпл Ливз
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- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Сборная Кореи (Хоккей)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:55 12 февраля
Neil
Вот это ответ! Может и найдётся управа на этих коммерсов..
21:14 12 февраля