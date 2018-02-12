Майк Бэбкок - об Олимпиаде: "Никаких смешанных чувств. Только зависть"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок признался, что хотел бы руководить сборной Канады на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Североамериканцы под руководством нынешнего наставника завоевали два золота Игр подряд - в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи.

Журналист TSN Пьер ЛеБерн в Твиттере сказал, что он спросил у Бэбкока, испытывает ли тот смешанные чувства из-за того, что не руководит канадской командой на Олимпиаде.

- Никаких смешанных чувств. Только зависть, - ответил тренер. - Хотел бы я быть там. Ничто не сравнится с тем чувством, когда ты являешься частью Олимпийских игр.

Напомним, по решению руководства НХЛ, в этом сезоне регулярный чемпионат не прерывается на время Олимпиады. Таким образом, игроки из НХЛ не могут выступить на турнире в Корее.

На этих Играх сборную Канады возгалвляет Уилли Дежарден. Североамериканцы в рамках группового турнира сыграют с Швейцарией (15 февраля), Чехией (17 февраля) и Кореей (18 февраля).