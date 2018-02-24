19:10 24 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Мартин Эрат: "Профукали свой шанс с Россией, а к Канаде было тяжело подготовиться"

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Капитан сборной Чехии Мартин Эрат после поражения от Канады (4:6) в матче за третье место Олимпиады в Пхенчхане отметил, что было тяжело подготовиться к этой встрече после поражения от России (0:3).

Это печальный конец. Все началось вчера. У нас был шанс против Россию, но мы его профукали, – цитирует Эрата официальный сайт ИИХФ. – Сегодня мы отдали все силы, однако когда соперник забивает шесть голов, у тебя нет шансов. Тяжело было готовиться. За 24 часа надо пройти путь от разочарования к необходимости играть за медаль. Но такова жизнь. Очень жаль.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Pyatochok

Чешские вассалы не имеют права выигрывать у своих сюзеренов!

20:43 24 февраля

echo2011

Профукали или пропукали?

20:31 24 февраля

ростовский свин

kozban400....согласен..за шанс надо цепляться зубами ..вчера смотрел оба полуфинала - наш удивил абсолютной предсказуемостью и отсутствем эмоциональности =пусть чехи посмотрят как немцы обороняли ворота в третьем пероде -вот так цепляются за шанс!

20:10 24 февраля

kozban400

Как были не бойцами, так и остались! Ещё ни разу не видел, чтоб чехи играли через "не могу"!

20:05 24 февраля

ivradm

А что, шанс был? Надо пересмотреть чешские шансы

20:01 24 февраля

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