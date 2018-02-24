Мартин Эрат: "Профукали свой шанс с Россией, а к Канаде было тяжело подготовиться"

Капитан сборной Чехии Мартин Эрат после поражения от Канады (4:6) в матче за третье место Олимпиады в Пхенчхане отметил, что было тяжело подготовиться к этой встрече после поражения от России (0:3).

– Это печальный конец. Все началось вчера. У нас был шанс против Россию, но мы его профукали, – цитирует Эрата официальный сайт ИИХФ. – Сегодня мы отдали все силы, однако когда соперник забивает шесть голов, у тебя нет шансов. Тяжело было готовиться. За 24 часа надо пройти путь от разочарования к необходимости играть за медаль. Но такова жизнь. Очень жаль.

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