Мартин Эрат: "Профукали свой шанс с Россией, а к Канаде было тяжело подготовиться"

Капитан сборной Чехии Мартин Эрат после поражения от Канады (4:6) в матче за третье место Олимпиады в Пхенчхане отметил, что было тяжело подготовиться к этой встрече после поражения от России (0:3).
– Это печальный конец. Все началось вчера. У нас был шанс против Россию, но мы его профукали, – цитирует Эрата официальный сайт ИИХФ. – Сегодня мы отдали все силы, однако когда соперник забивает шесть голов, у тебя нет шансов. Тяжело было готовиться. За 24 часа надо пройти путь от разочарования к необходимости играть за медаль. Но такова жизнь. Очень жаль.
Pyatochok
Чешские вассалы не имеют права выигрывать у своих сюзеренов!
20:43 24 февраля
echo2011
Профукали или пропукали?
20:31 24 февраля
ростовский свин
kozban400....согласен..за шанс надо цепляться зубами ..вчера смотрел оба полуфинала - наш удивил абсолютной предсказуемостью и отсутствем эмоциональности =пусть чехи посмотрят как немцы обороняли ворота в третьем пероде -вот так цепляются за шанс!
20:10 24 февраля
kozban400
Как были не бойцами, так и остались! Ещё ни разу не видел, чтоб чехи играли через "не могу"!
20:05 24 февраля
ivradm
А что, шанс был? Надо пересмотреть чешские шансы
20:01 24 февраля