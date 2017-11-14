Мартин Бродер: "С таким подбором игроков Россия не может не быть главным фаворитом Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион, ассистент генерального менеджера "Сент-Луиса" и сборной Канады Мартин Бродер в интервью "СЭ" не стал комментировать информацию о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане и последующий за этим запрет на участие в Играх представителям КХЛ. Также легендарный голкипер "Нью-Джерси" сказал, что на данный момент команда Олега Знарка является главным фаворитом олимпийского хоккейного турнира.

– Слышали, что Россию могут не допустить до Олимпиады, и тогда КХЛ не исключает запрета на выступление в Корее своим игрокам?

– Слышал, конечно. Но мне трудно что-то сказать по этому поводу, поскольку я не владею полной информацией. Для нас же это ничего не меняет. Мы продолжаем процесс подготовки к Олимпиаде ровно так, как и планировали. У нас хватает кандидатов из самых разнообразных лиг, не только из КХЛ. Посмотрим, как все сложится, но если помех не возникнет, то Россия определенно будет главным фаворитом олимпийского хоккейного турнира. Она просто не может не быть фаворитом с таким подбором игроков.

Но Канада точно поборется за золото. Мы выстраиваем команду, против которой будет трудно играть всем. России – в том числе. Хотим собрать жесткий неуступчивый коллектив. И в этом нам здорово помогает Евротур. Есть возможность посмотреть на наших ребят в близких к олимпийским условиях. Мы привезли в Европу весь тренерский штаб целиком, привезли всех скаутов. Идет безостановочная работа, чтобы на Олимпиаде мы были готовы ко всему, что бы ни происходило. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Россияне в рамках олимпийского турнира в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.

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