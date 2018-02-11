Мария Баталова: "Задача? Как минимум медали"

Защитник женской сборной России Мария Баталова после поражения от Канады (0:5) в стартовом матче Олимпиады-2018 отметила, что команда верила в успех. Также она призналась, что россияки настраиваются на завоевание медалей.

– Первый период выдался хороший, - отметил Баталова. - Достойно играли в обороне, а пропустили во втором периоде из-за собственных ошибок. Против канадок можно играть жестко, что мы и старались делать. Просто они были немножко побыстрее нас. Мы "наедались": они играли в четыре звена, а мы в три. Поэтому в конце подустали.

Тренер сказал, что первые 10 минут – это типичный североамериканский хоккей: соперницы бегут, создают прессинг. Сказал нам, чтобы мы, особенно в это время, играли попроще, быстрее играли в пас. Где-то не получалось, сказалось и то, что переигрывали смены из-за дальней скамейки. Поэтому во втором периоде и пропустили.

– Верили, что сможете дать бой более сильной Канаде?

– Конечно. Мы всегда выходим с настроем, никогда не собираемся сидеть сложа руки. Биться будем всегда?

– Какая задача лично у вас на Олимпиаде?

– Как минимум медали. А какие – будем стараться. (Игорь РАБИНЕР)

Россиянки пропустили пять шайб от канадок на Олимпиаде