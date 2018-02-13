Людмила Белякова: "Со многими удалениями в матче против США можно поспорить"

Нападающая женской сборной России Людмила Белякова после поражения от команды США (0:5) в матче группового турнира Олимпиады отметила, что отсутствие заброшенных шайб в двух стартовых матчах беспокоит игроков. Ранее Россия проиграла Канаде с тем же счетом.
- Конечно, хотелось бы поменьше пропустить, - заявила Белякова журналистам. – Допустили ошибки, из которых сделаем выводы и будет получше.
- С кем из североамериканок лучше играли?
- Сне больше понравилось играть с США. У американок скорости и передачи быстрее, чем у канадок, с которым нам было полегче.
- Судьи давали "кленовым" больше свободы по уровню жестковсти?
- Да, со многими удалениями можно было поспорить.
- Обеспокоены, что нет голов?
- Конечно, хочется забивать.
- Почему не доиграли первый период?
- Попали в колено, в незащищенное место. Доктор затейпировал – получше стало.
- Почему проседаете после 20 минут?
- Получается, что пропускаем гол. Все равно, все боролись до конца и не расклеились.
- Какие ожидания от встречи с Финляндией?
- Следующий матч играем с основным соперником, надо выигрывать. (Юрий ГОЛЫШАК)
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18:25 13 февраля