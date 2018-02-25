11:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Лукас Подольски: "Сборная Германии по хоккею заслужила золото"

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Бывший футболист сборной Германии Лукас Подольски поблагодарил хоккейную сборную за успешную игру на Олимпиаде-2018. Немцы в четвертьфинале обыграли Швецию (4:3 ОТ), в полуфинале - Канаду (4:3), а в финале уступили России в овертайме (3:4 ОТ), ведя 3:2 за минуту до конца третьего периода.

"Очень жаль, ребята, вы заслужили золото! Но вы приобрели множество новых поклонников хоккея и влюбили в себя Гермнию! Вы блестяще представили нашу страну в хоккейном турнире. Спасибо за замечатльное время!" - написал Подольски в Твиттере.

Трансляция матча Россия - Германия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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голвам

ну а как же без Мутина он уже джипы приготовил для раздачи на деньги от продажи забайкальского края за копейки китайцам Ну подоит еще олигархов чтобы всем купить типа я добрый а пенсионерам по 200р добавил типа чтобы не вякали

12:30

fifa_guru

немцы поупирались/потренировались и смогли взять награду на Олимпиаде в хоккее. А как там наши футболисты?чего ждать?)))

12:24

novic

А какой-то великий спец по хоккею написал перед финалом, что всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, мол, Германия в финале, это жуть какая-то. А финал-то на загляденье получился. Побольше бы таких игр. Самое противное, что сейчас к этой победе наших парней, наших хоккеистов, которые вырвали золото в напряжённейшей борьбе у достойного соперника, примажутся всякие мутки да путины.

12:20

Гелендваген Бердыева

Удачи!!!

12:05

ростовский свин

может быть, развивайте хоккей дальше - и оно может быть еще придет,ведь не факт что на следующую ои нхл приедет, а население германии 87 мл человек,это не швеция и не финляндия,плюс отличная нфраструктура - создайте программу развития хоккея типа-как создали в футболе.Немцы умный трудолюбивый народ - будете в хоккее грандами,эта ои дала толчок.

12:04

NapoliFC

Он про Польшу или Германию?

11:49

Вомбат

Польди, иди в баню :) Вашим и серебро за счастье, а вот нашим золото было нужнее.

11:48

klaus-reyneke

иди, мяч пинай в команде ветеранов

11:45

MarkThess

Мы вас и финале ЧМ по футболу обыграем.И по экономике перегоним. .

11:41

sarkis1957

Паря, ты часом, рамсы не перепутал?! Это не футбол все-таки, а ХОККЕЙ!

11:38

Щас спою

Больше такой сказки не будет у фрицов,иеперь на свое законое место,в ...опу

11:37

Джерри. Без Тома.

Не наглейте.

11:36

Эугенио

Он бы еще Польшу вспомнил. Орел, блин.

11:35

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