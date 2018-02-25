Лукас Подольски: "Сборная Германии по хоккею заслужила золото"

Бывший футболист сборной Германии Лукас Подольски поблагодарил хоккейную сборную за успешную игру на Олимпиаде-2018. Немцы в четвертьфинале обыграли Швецию (4:3 ОТ), в полуфинале - Канаду (4:3), а в финале уступили России в овертайме (3:4 ОТ), ведя 3:2 за минуту до конца третьего периода.

"Очень жаль, ребята, вы заслужили золото! Но вы приобрели множество новых поклонников хоккея и влюбили в себя Гермнию! Вы блестяще представили нашу страну в хоккейном турнире. Спасибо за замечатльное время!" - написал Подольски в Твиттере.

Трансляция матча Россия - Германия