Лукас Подольски: "Сборная Германии по хоккею заслужила золото"

Бывший футболист сборной Германии Лукас Подольски поблагодарил хоккейную сборную за успешную игру на Олимпиаде-2018. Немцы в четвертьфинале обыграли Швецию (4:3 ОТ), в полуфинале - Канаду (4:3), а в финале уступили России в овертайме (3:4 ОТ), ведя 3:2 за минуту до конца третьего периода.
"Очень жаль, ребята, вы заслужили золото! Но вы приобрели множество новых поклонников хоккея и влюбили в себя Гермнию! Вы блестяще представили нашу страну в хоккейном турнире. Спасибо за замечатльное время!" - написал Подольски в Твиттере.
голвам
ну а как же без Мутина он уже джипы приготовил для раздачи на деньги от продажи забайкальского края за копейки китайцам Ну подоит еще олигархов чтобы всем купить типа я добрый а пенсионерам по 200р добавил типа чтобы не вякали
12:30
fifa_guru
немцы поупирались/потренировались и смогли взять награду на Олимпиаде в хоккее. А как там наши футболисты?чего ждать?)))
12:24
novic
А какой-то великий спец по хоккею написал перед финалом, что всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, мол, Германия в финале, это жуть какая-то. А финал-то на загляденье получился. Побольше бы таких игр. Самое противное, что сейчас к этой победе наших парней, наших хоккеистов, которые вырвали золото в напряжённейшей борьбе у достойного соперника, примажутся всякие мутки да путины.
12:20
Гелендваген Бердыева
Удачи!!!
12:05
ростовский свин
может быть, развивайте хоккей дальше - и оно может быть еще придет,ведь не факт что на следующую ои нхл приедет, а население германии 87 мл человек,это не швеция и не финляндия,плюс отличная нфраструктура - создайте программу развития хоккея типа-как создали в футболе.Немцы умный трудолюбивый народ - будете в хоккее грандами,эта ои дала толчок.
12:04
NapoliFC
Он про Польшу или Германию?
11:49
Вомбат
Польди, иди в баню :) Вашим и серебро за счастье, а вот нашим золото было нужнее.
11:48
klaus-reyneke
иди, мяч пинай в команде ветеранов
11:45
MarkThess
Мы вас и финале ЧМ по футболу обыграем.И по экономике перегоним. .
11:41
sarkis1957
Паря, ты часом, рамсы не перепутал?! Это не футбол все-таки, а ХОККЕЙ!
11:38
Щас спою
Больше такой сказки не будет у фрицов,иеперь на свое законое место,в ...опу
11:37
Джерри. Без Тома.
Не наглейте.
11:36
Эугенио
Он бы еще Польшу вспомнил. Орел, блин.
11:35