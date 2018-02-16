Линус Умарк: "Мы не забиваем в большинстве? Спокойней, это совсем не проблема"

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк попросил болельщиков и журналистов не беспокоится по поводу плохой реализации большинства у команды на Олимпийских играх-2018. Напомним, что сегодня шведы победили Германию (1:0) и одержали вторую победу в двух встречах на турнире.

– Журналисты говорят, что мы не забиваем в большинстве? Спокойней, это совсем не проблема, – цитирует Aftonbladet Умарка. – Не надо преувеличивать. Мы сыграли всего два матча. В прошлом году мы выиграли чемпионат мира, а все также жаловались на нашу игру в большинстве. Мы создаем много моментов и голы придут. Нужно забивать, да, но это не конец света.