Леонид Вайсфельд: "Гусев сыграл выше всяких похвал"

Бывший генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отметил, что нападающий Никита Гусев сыграл в финальном матче Олимпиады выше всяких похвал. Напомним, Россия обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.
– Я хотел бы поздравить ребят, руководство и персонал с этой победой. Таким и должен быть финал, напряженным, с интригой. Он получился очень захватывающим. – сказал Вайсфельд.
– Ожидали, что немцы окажут такое ожесточенное сопротивление?
– А почему нет? Они же вышли в финал, и мы видим, что заслуженно там играли. Поэтому ничего удивительного. Ожидал трудного финала.
– Что скажете об игре Гусева?
– Как ее можно оценить, когда человек при счете 4:3 набирает четыре очка и участвует во всех шайбах? Он просто вытащил игру. Выше всяких похвал.
– А что скажете об игре самого молодого нашего хоккеиста – Капризова, который забросил победную шайбу?
– По-моему он забросил пять шайб на турнире. Это здорово. Плюс шайба в овертайме. Молодец!
– В целом как оцените олимпийский турнир, который прошел без участия хоккеистов из НХЛ?
– Ну, не было игроков из НХЛ, ну, сетка такая, мы-то тут причем? Ребята играли, все делали для победы. Меня вообще удивляет, когда пишут, что эта Олимпиада слабая. Но кто виноват? Ребята выиграли, бились, пластались. Это вызывает только уважение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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БРАВО РОССИЯ!!!!!!!!!!!
11:26