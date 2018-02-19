Леонид Слуцкий: "Тонкий стиль Дацюка мне ближе всего"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, рассказал, какой игрок ему больше всех нравится в составе хоккейной сборной России. Напомним, сегодня Слуцкий намерен сходить на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется в 15.10 по московскому времени.

- Есть ли хоккеист, от игры которого вы получаете наибольшее удовольствие?

- Ближе всего мне стиль Дацюка - он играет комбинационно, тонко, с большим количеством решений для передач вперед, каждое движение абсолютно правильно.

- С каким футболистом можно сравнить Дацюка?

- С Эрикссоном из "Тоттенхэма". Он - один из самых умных и креативных игроков, способных отдать любую передачу, с высокой конкретикой. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Канада - Россия //

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