13:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Леонид Слуцкий: "Победу хоккеистов в Пхенчхане будут сравнивать с "тремя секундами" в Мюнхене"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал невероятными эмоции от посещения финального матча хоккейного турнира на Олимпиаде-2018, в котором сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ). Специалист отметил, что общается с представителями баскетбольного и хоккейного ЦСКА.

- Думаю, что когда пройдут годы, финальный матч на Олимпиаде будет приравнен к "трем секундам" 1972 года, к  победе над бразильцами в Лондоне-2012, - сказал в эфире клубного канала ЦСКА Слуцкий. - Эти три минуты (в концовке третьего периода матча с немцами. - Прим. "СЭ") с удалением Калинина, шайбой Гусева и победным голом Капризова - это было что-то невероятное.

Я стараюсь общаться с Нестеровым, Капризовым, Никитиным. Существует армейское братство. Я общаюсь и с баскетбольным ЦСКА, и с хоккейным. В понедельник пойду на матч со "Спартаком" (5 марта состоится второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. - Прим. "СЭ).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Последний Легион

А недовольным брюзгливым троллям - сосать чупа чупс, причмокивая )))

20:28

Последний Легион

Согласен! Финал был просто ФАНТАСТИЧЕСКИЙ !!! Я его уже наизусть помню! Смотрел раз двадцать, начиная с середины третьего периода! НЕВЕРОЯТНАЯ ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ !!!

20:26

Boleijj protiv

Поражение над Уэльсом будет с чем сравнивать? Ребятки, опомнитесь, вы обыграли сб.Германии, которая толи 8-ая, толи 10-ая в мире. Это ДЕЛ лига, это дно. Какие к черту воспоминание, совсем чокнулись

17:59

Andre_Saratov

Не будут.

15:25

gayduk

Дураки может и будут сравнивать. Олимпийские сборные США по баскетболу и Германии по хоккею немного разные по силе команды. Не находите?

14:48

Спринт

Слуцкий, впрочем как всегда, попал пальцем в ".опу". Этот турнир вспоминать будут только в России, но без фанатизма. Сам уровень всего олимпийского хоккейного турнира был весьма средний, а игра российской сборной была далека от идеала (до "красной машины СССР" не дотягивала и близко). При участии лучших игроков Мира, ни одна из команд призеров ОИ-2018, не преодолела и 1/4 финала.

14:09

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