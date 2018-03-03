Леонид Слуцкий: "Победу хоккеистов в Пхенчхане будут сравнивать с "тремя секундами" в Мюнхене"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал невероятными эмоции от посещения финального матча хоккейного турнира на Олимпиаде-2018, в котором сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ). Специалист отметил, что общается с представителями баскетбольного и хоккейного ЦСКА.

- Думаю, что когда пройдут годы, финальный матч на Олимпиаде будет приравнен к "трем секундам" 1972 года, к победе над бразильцами в Лондоне-2012, - сказал в эфире клубного канала ЦСКА Слуцкий. - Эти три минуты (в концовке третьего периода матча с немцами. - Прим. "СЭ") с удалением Калинина, шайбой Гусева и победным голом Капризова - это было что-то невероятное.

Я стараюсь общаться с Нестеровым, Капризовым, Никитиным. Существует армейское братство. Я общаюсь и с баскетбольным ЦСКА, и с хоккейным. В понедельник пойду на матч со "Спартаком" (5 марта состоится второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. - Прим. "СЭ).