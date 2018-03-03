Леонид Слуцкий: "Победу хоккеистов в Пхенчхане будут сравнивать с "тремя секундами" в Мюнхене"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал невероятными эмоции от посещения финального матча хоккейного турнира на Олимпиаде-2018, в котором сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ). Специалист отметил, что общается с представителями баскетбольного и хоккейного ЦСКА.
- Думаю, что когда пройдут годы, финальный матч на Олимпиаде будет приравнен к "трем секундам" 1972 года, к победе над бразильцами в Лондоне-2012, - сказал в эфире клубного канала ЦСКА Слуцкий. - Эти три минуты (в концовке третьего периода матча с немцами. - Прим. "СЭ") с удалением Калинина, шайбой Гусева и победным голом Капризова - это было что-то невероятное.
Я стараюсь общаться с Нестеровым, Капризовым, Никитиным. Существует армейское братство. Я общаюсь и с баскетбольным ЦСКА, и с хоккейным. В понедельник пойду на матч со "Спартаком" (5 марта состоится второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. - Прим. "СЭ).
- Леонид Слуцкий
- ЦСКА (футбол)
- ЦСКА (хоккей)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Сборная России (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Владимир Алекно
- Сергей Калинин
- Никита Гусев
- Игорь Никитин
- Никита Нестеров
- Олимпиада
- Кирилл Капризов
Последний Легион
А недовольным брюзгливым троллям - сосать чупа чупс, причмокивая )))
20:28
Последний Легион
Согласен! Финал был просто ФАНТАСТИЧЕСКИЙ !!! Я его уже наизусть помню! Смотрел раз двадцать, начиная с середины третьего периода! НЕВЕРОЯТНАЯ ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ !!!
20:26
Boleijj protiv
Поражение над Уэльсом будет с чем сравнивать? Ребятки, опомнитесь, вы обыграли сб.Германии, которая толи 8-ая, толи 10-ая в мире. Это ДЕЛ лига, это дно. Какие к черту воспоминание, совсем чокнулись
17:59
Andre_Saratov
Не будут.
15:25
gayduk
Дураки может и будут сравнивать. Олимпийские сборные США по баскетболу и Германии по хоккею немного разные по силе команды. Не находите?
14:48
Спринт
Слуцкий, впрочем как всегда, попал пальцем в ".опу". Этот турнир вспоминать будут только в России, но без фанатизма. Сам уровень всего олимпийского хоккейного турнира был весьма средний, а игра российской сборной была далека от идеала (до "красной машины СССР" не дотягивала и близко). При участии лучших игроков Мира, ни одна из команд призеров ОИ-2018, не преодолела и 1/4 финала.
14:09