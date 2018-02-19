Леонид Слуцкий: "Обязательно пойду на женский хоккейный полуфинал"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что обязательно сходит на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется сегодня в 15.10 по московскому времени.

- Обязательно пойду на женский хоккейный полуфинал, - отметил Слуцкий. - Знаю, что наши девушки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады, знаю, что против канадок мы явно не фавориты. Но аппетит приходит во время еды, так что будем надеяться! (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Канада - Россия