14:09 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Леонид Слуцкий: "Обязательно пойду на женский хоккейный полуфинал"

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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игрыотметил, что обязательно сходит на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется сегодня в 15.10 по московскому времени.

- Обязательно пойду на женский хоккейный полуфинал, - отметил Слуцкий. - Знаю, что наши девушки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады, знаю, что против канадок мы явно не фавориты. Но аппетит приходит во время еды, так что будем надеяться! (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

Спасибо, Леонид.

15:42 19 февраля

Яйцекрут

где-то будет тихо плакать раскачанное кресло ледового дворца

14:34 19 февраля

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