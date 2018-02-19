Леонид Слуцкий: "Не так страшен черт, как его малюют. Можно играть и с канадками"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, посетил полуфинальный матч женской сборной России по хоккею против Канады. Он отметил, что российские спортсменки испытывали в начале встречи волнение.

- Начало было тяжелое, но потом наши имели моменты, - сказал Слуцкий в интервью teamrussia.pro. - Понятно, что девчонки волнуются. Это первый полуфинал в их жизни. С трибун смотреть на игру очень волнительно. Думаю, что первые волнительные минуты прошли, потом игра шла с переменным успехом. У нас было несколько моментов, один из них - просто сумасшедший. Желаю наращивать обороты. Не так страшен черт, как его малюют. Можно играть и с канадками.

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