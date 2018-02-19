Леонид Слуцкий: "Не так страшен черт, как его малюют. Можно играть и с канадками"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, посетил полуфинальный матч женской сборной России по хоккею против Канады. Он отметил, что российские спортсменки испытывали в начале встречи волнение.
- Начало было тяжелое, но потом наши имели моменты, - сказал Слуцкий в интервью teamrussia.pro. - Понятно, что девчонки волнуются. Это первый полуфинал в их жизни. С трибун смотреть на игру очень волнительно. Думаю, что первые волнительные минуты прошли, потом игра шла с переменным успехом. У нас было несколько моментов, один из них - просто сумасшедший. Желаю наращивать обороты. Не так страшен черт, как его малюют. Можно играть и с канадками.
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/video/leonid-slutskij-mozhno-igrat-i-s-kanadkami/
igorx70
Слуцкий:Готов хоть сейчас принять любую команду НХЛ.
22:14 19 февраля
ОАРовцы -- гоу хоум
Да, ужжжжжжжжж............. Много ТЫ в сборной "намюлювал".... Кто у этого "дэмона" по нескольку раз там вью берёт????
17:30 19 февраля
Эдуард
играть то можно ...только приграешь
17:24 19 февраля
Rome22
Ленчику к таким разгромным счетам не привыкать!.....
17:05 19 февраля
Lars Berger
Именно сейчас и играют, Леонид. 0-4 пока. Играть - можно...)
17:02 19 февраля