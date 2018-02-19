16:40 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Леонид Слуцкий: "Не так страшен черт, как его малюют. Можно играть и с канадками"

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, посетил полуфинальный матч женской сборной России по хоккею против Канады. Он отметил, что российские спортсменки испытывали в начале встречи волнение.

- Начало было тяжелое, но потом наши имели моменты, - сказал Слуцкий в интервью teamrussia.pro. - Понятно, что девчонки волнуются. Это первый полуфинал в их жизни. С трибун смотреть на игру очень волнительно. Думаю, что первые волнительные минуты прошли, потом игра шла с переменным успехом. У нас было несколько моментов, один из них - просто сумасшедший. Желаю наращивать обороты. Не так страшен черт, как его малюют. Можно играть и с канадками.

Канада - Россия. Live

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/video/leonid-slutskij-mozhno-igrat-i-s-kanadkami/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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igorx70

Слуцкий:Готов хоть сейчас принять любую команду НХЛ.

22:14 19 февраля

ОАРовцы -- гоу хоум

Да, ужжжжжжжжж............. Много ТЫ в сборной "намюлювал".... Кто у этого "дэмона" по нескольку раз там вью берёт????

17:30 19 февраля

Эдуард

играть то можно ...только приграешь

17:24 19 февраля

Rome22

Ленчику к таким разгромным счетам не привыкать!.....

17:05 19 февраля

Lars Berger

Именно сейчас и играют, Леонид. 0-4 пока. Играть - можно...)

17:02 19 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!