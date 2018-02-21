13:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Леонид Слуцкий и Илья Буров присутствовали на матче Россия - Норвегия

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий и бронзовый призер Олимпийских игр-2018 фристайлист Илья Буров поддерживали Россию в четвертьфинале хоккейного турнира Игр в Пхенчхане против Норвегии (6:1). (Игорь РАБИНЕР).

Напомним, что Россия в полуфинале сыграет с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

жаль, что на четвертьфинал олимпийского хоккея пришло только два зрителя и больше никто, кроме журналистов, на игре не присутствовал.

13:35

shpasic

ну, что я говорил.

13:24

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