Леонид Слуцкий и Илья Буров присутствовали на матче Россия - Норвегия

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий и бронзовый призер Олимпийских игр-2018 фристайлист Илья Буров поддерживали Россию в четвертьфинале хоккейного турнира Игр в Пхенчхане против Норвегии (6:1). (Игорь РАБИНЕР).
Напомним, что Россия в полуфинале сыграет с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Леонид Слуцкий и фристайлист, бронзовый призёр Игр Илья Буров на хоккейном матче Россия - Норвегия. pic.twitter.com/c68ZUEcn1m– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 февраля 2018 г.
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shpasic
жаль, что на четвертьфинал олимпийского хоккея пришло только два зрителя и больше никто, кроме журналистов, на игре не присутствовал.
13:35
shpasic
ну, что я говорил.
13:24