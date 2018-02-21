Леонид Слуцкий и Илья Буров присутствовали на матче Россия - Норвегия

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий и бронзовый призер Олимпийских игр-2018 фристайлист Илья Буров поддерживали Россию в четвертьфинале хоккейного турнира Игр в Пхенчхане против Норвегии (6:1). (Игорь РАБИНЕР).

Напомним, что Россия в полуфинале сыграет с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.