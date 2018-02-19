Леонид Слуцкий: "Ценность олимпийской медали не снижается без игроков НХЛ"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что ценность олимпийской медали не снижается без игроков НХЛ. Напомним, сегодня Слуцкий намерен сходить на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется в 15.10 по московскому времени.

- Вы с кем-то общаетесь из наших спортсменов в зимних видах?

- Если честно, нет. Я немного знаком с Радуловым, а больше ни с кем.

- Его здесь по понятным причинам нет. Как вы считаете, не хватает Олимпиаде игроков из НХЛ?

- Конечно, турнир был бы интереснее, но что поделаешь. Есть Кубок мира, там можно увидеть всех лучших. Ну приняли они такое решение по Олимпиаде, жаль. Не думаю, что ценность медали от этого как-то снижается. В советские времена она не снижалась. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Канада - Россия //

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