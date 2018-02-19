Леонид Слуцкий: "Ценность олимпийской медали не снижается без игроков НХЛ"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что ценность олимпийской медали не снижается без игроков НХЛ. Напомним, сегодня Слуцкий намерен сходить на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется в 15.10 по московскому времени.
- Вы с кем-то общаетесь из наших спортсменов в зимних видах?
- Если честно, нет. Я немного знаком с Радуловым, а больше ни с кем.
- Его здесь по понятным причинам нет. Как вы считаете, не хватает Олимпиаде игроков из НХЛ?
- Конечно, турнир был бы интереснее, но что поделаешь. Есть Кубок мира, там можно увидеть всех лучших. Ну приняли они такое решение по Олимпиаде, жаль. Не думаю, что ценность медали от этого как-то снижается. В советские времена она не снижалась. (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Канада - Россия //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь
Werewolf
hrenobl68 Ни накал борьбы , ни ценность медалей не снизится, основные претенденты примерно одного уровня, поэтому и борьба на уровне и накал страстей тоже будь здоров. Чего только стоит истерика Гранато после 0-4 от России))______Т.е. в хоккее тебе смотреть на истерики? А я бы посмотрел на мастерство.....
20:48
hrenobl68
Ни накал борьбы , ни ценность медалей не снизится, основные претенденты примерно одного уровня, поэтому и борьба на уровне и накал страстей тоже будь здоров. Чего только стоит истерика Гранато после 0-4 от России)) Чехи встали в позу??? Интересно в какую?))
19:49
fifa_guru
страдает только качество хоккея, выраженное мастерством лучших хоккеистов. Зато с НХЛ было очевидно, что Канада и США разделали бы всех. А тут чехи встали в позу, да и словенцы молодцы. да и поглядел помимо наших матчи: Чехия-Швейцария, Швеция-Финляндия. не сказал бы, что было скучно смотреть...
19:00
Доктор_Хряк
Электросталец баламошка, а Атлетик не забыт? 16:00--------- Как у Куусюси морковка? Сладкая и длинная и толстая? )))
18:08
Электросталец
баламошка, а Атлетик не забыт?
16:00
баламошка
Это только для упоротых ура-патриотов. P.S. Ванкувер. Никто не забыт, ничто не забыто...
15:47
Lars Berger
Спасибо, Леонид.
15:41
armi
Ценность может и не снижается без игроков НХЛ. А вот зрелищность и накал борьбы явно ниже.
15:02
shpasic
с таким талисманом вылетим в четвертьфинале, похоже.
15:00
fifa_guru
поняли да?)))
14:56