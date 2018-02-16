Латвиец, пытавшийся украсть клюшки у женской сборной Финляндии, оштрафован в Корее

Замначальника Госполиции Латвии Артис Велшс, который обеспечивает охрану латвийских спортсменов на Олимпийских играх-2018, сообщил, что гражданин Латвии, пытавшийся украсть клюшки из раздевалки женской сборной Финляндии, оштрафован на 751 евро.

- На него наложили штраф в размере 751 евро, - цитируют "РИА Новости" Велшса

Напомним, что гражданин Латвии 1990 года рождения пробрался к сборной в раздевалку и попытался вынести несколько клюшек. Волонтеры заметили его и доложили полиции. Мужчина в момент задержания был пьян и признал свою вину. Отмечается, что в Корее он находится не ради Игр-2018, а по работе. В Латвии у него уже была судимость за кражу.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018