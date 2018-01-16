Куинтон Хауден: "До последнего не мог быть уверен, что получу приглашение на Олимпиаду"

Нападающий минского "Динамо" Куинтон Хауден в интервью клубной пресс-службе признался, что очень ждал вызова в сборную Канады на Олимпиаду-2018. В этом сезоне форвард записал на свой счет 29 (15+14) очков в 49 встречах регулярного чемпионата КХЛ.

– О, я взволнован и чувствую гордость. В АХЛ да и в каждой европейской лиге очень много хороших канадских хоккеистов. Конечно, я надеялся, что получу приглашение на Олимпиаду, но до последнего не мог быть в этом уверен. И сейчас очень рад получить этот шанс.

– Вы выступали за молодежную сборную Канады. Какие воспоминания остались от тех лет?

– Было забавно. У нас подобралась классная команда, и мы получали удовольствие от хоккея, от турнира. Но Олимпиада все-таки куда более значимое событие.

– Ваш брат недавно стал обладателям золота МЧМ. Обсуждали с ним возможность пополнения семейной копилки золотых наград?

– Ха, я поздравил его после победы, он был очень рад, но об Олимпийских играх мы не говорили.

– Какие у вас ожидания от поездки в Пхенчхан?

– Там соберутся действительно классные сборные, против которых интересно играть. Что ж, с нетерпением жду старта.