Кто круче: наш Кошечкин или вратарь чехов Францоуз? Отвечает тренер Чехии

Тренер сборной Чехии Вацлав Проспал на тренировке перед полуфиналом Олимпиады-2018 с Россией назвал вратаря Павла Францоуза важнейшим игроком команды. При этом он добавил, что и у российской сборной очень хорошие голкиперы.

– Это будет сложный матч, полуфинал, в котором сыграют две сильные команды, – отметил Проспал. – Россияне доминировали в своем последнем матче с Норвегией и в паре игр до этого в группе.

– Россия – самый опасный соперник на турнире?

– Так всего четыре команды осталось. Так что, как ни посмотри, придется выигрывать следующий матч, чтобы пройти дальше. Люди могут говорить, что немцы – слабейшая из четверки, но я бы не стал так утверждать, они здорово играют здесь. Канадцы всегда хороши, пусть здесь и нет их сильнейших хоккеистов.

– Многие говорят, что ваш важнейший хоккеист – вратарь Павел Францоуз. Согласны?

– Да, он наш лучший игрок. Если ты хочешь быть успешным, у тебя в воротах должен быть хоккеист, который способен проявлять себя в больших матчах. Францоуз – одна из причин, почему все еще играем на этом турнире.

– Лучше ли он, чем Василий Кошечкин?

– Вы загнали меня в угол таким вопросом. У России очень хорошие вратари. Я очень надеюсь на Францоуза – что он станет тем фактором, который позволит нам победить. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия – Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.