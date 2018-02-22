11:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кто круче: наш Кошечкин или вратарь чехов Францоуз? Отвечает тренер Чехии

Василий КОШЕЧКИН. Фото REUTERS
Василий КОШЕЧКИН. Фото REUTERS
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Тренер сборной Чехии Вацлав Проспал на тренировке перед полуфиналом Олимпиады-2018 с Россией назвал вратаря Павла Францоуза важнейшим игроком команды. При этом он добавил, что и у российской сборной очень хорошие голкиперы.

 
Среда. Пхенчхан. Россия - Норвегия - 6:1. Россияне вышли в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады в первый раз с Игр-2006 в Турине.Чехи кричат "Чемпионы!" А мы ждем финал и Канаду

– Это будет сложный матч, полуфинал, в котором сыграют две сильные команды, – отметил Проспал. – Россияне доминировали в своем последнем матче с Норвегией и в паре игр до этого в группе.

– Россия – самый опасный соперник на турнире?

– Так всего четыре команды осталось. Так что, как ни посмотри, придется выигрывать следующий матч, чтобы пройти дальше. Люди могут говорить, что немцы – слабейшая из четверки, но я бы не стал так утверждать, они здорово играют здесь. Канадцы всегда хороши, пусть здесь и нет их сильнейших хоккеистов.

– Многие говорят, что ваш важнейший хоккеист – вратарь Павел Францоуз. Согласны?

– Да, он наш лучший игрок. Если ты хочешь быть успешным, у тебя в воротах должен быть хоккеист, который способен проявлять себя в больших матчах. Францоуз – одна из причин, почему все еще играем на этом турнире.

– Лучше ли он, чем Василий Кошечкин?

– Вы загнали меня в угол таким вопросом. У России очень хорошие вратари. Я очень надеюсь на Францоуза – что он станет тем фактором, который позволит нам победить. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия – Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

РОССИЯ – ЧЕХИЯ 1992 чм Россия – Чехословакия – 4:2 (группа) 1994 ои Россия – Чехия – 4:3 (группа) 1995 чм Чехия – Россия – 2:0 (четвертьфинал) 1997 чм Чехия – Россия – 4:3 (матч за 3-е место) 1998 ои Россия – Чехия – 2:1 (группа) 1998 ои Чехия – Россия – 1:0 (финал) 1998 чм Чехия – Россия – 2:2 (2 этап) 1999 чм Россия – Чехия – 6:1 (2 этап) 2001 чм Чехия – Россия – 4:3 (2 этап) 2002 ои Россия – Чехия – 1:0 (четвертьфинал) 2002 чм Россия – Чехия – 3:1 (четвертьфинал) 2003 чм Чехия – Россия – 3:0 (четвертьфинал) 2005 чм Россия – Чехия – 2:1 (2 этап) 2006 ои Чехия – Россия – 3:0 (матч за 3-е место) 2006 чм Чехия – Россия – 4:3 ОТ (четвертьфинал) 2007 чм Россия – Чехия – 4:0 (четвертьфинал) 2008 чм Россия – Чехия – 5:4 (группа) 2010 ои Россия – Чехия – 4:2 (группа) 2010 чм Чехия – Россия – 2:1 (финал) 2011 чм Чехия – Россия – 3:2 (2 этап) 2011 чм Чехия – Россия – 7:4 (матч за 3-е место) 2012 чм Россия – Чехия – 2:0 (группа) 2016 чм Чехия – Россия – 3:0 (группа) 2017 чм Россия – Чехия – 3:0 (группа) Всего: Россия – 12 побед Чехия – 11 побед В плэй-офф: Россия – 3 победы , Чехия – 8 побед Матчи за медали: Россия – 0 побед, Чехия – 5 побед Сборная Чехии - тягучая игра, основная ставка на сильную оборону и контр-выпады. Чешские вратари одни из лучших за последние 25 лет. В стыковых матчах Россия сильно уступает Чехии, в матчах за медали - Беда. По составу сборная РФ гораздо сильнее, но она была сильнее и в Нагано-1998...чехи наших победили в финале 1:0, не пробился даже Буре. Мотивация у РФ много выше - ни одного Олимпийского Титула, в отличие от чехов. Для РФ не выигрыш титула сродни Катастрофы!

12:17

nailsh78

Василевский круче всех сегодня

12:15

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