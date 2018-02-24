Кристиан Эрхофф: "Почему Германии не обыграть Россию?"

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф высказал свое мнение по поводу финала Олимпиады-2018, в котором немцы встретятся с Россией. По его словам, нет ничего невозможного.

- Мы уже обыграли на Играх олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Почему бы нам не обыграть Россию? Нет ничего невозможного, - сказал Эрхофф. (Игорь РАБИНЕР)