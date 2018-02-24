09:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кристиан Эрхофф: "Почему Германии не обыграть Россию?"

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Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф высказал свое мнение по поводу финала Олимпиады-2018, в котором немцы встретятся с Россией. По его словам, нет ничего невозможного. 

- Мы уже обыграли на Играх олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Почему бы нам не обыграть Россию? Нет ничего невозможного, - сказал Эрхофф. (Игорь РАБИНЕР)

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Россия - Германия: кто выиграет хоккейный финал Олимпиады?
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ярус73

Мы уже обыграли на Играх олимпийских чемпионов и чемпионов мира.))))) Каких чемпионов,все чемпионы в НХЛ за кубок бьются.

13:20

Mavr03

Норги пару дней назад тоже самое говорили,а фрицы того же уровня команда. Почему бы и им не соснуть тунца? ))))

09:44

SergeyKa

Я с ним согласен.

09:21

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