Кристиан Эрхофф: "Почему Германии не обыграть Россию?"

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф высказал свое мнение по поводу финала Олимпиады-2018, в котором немцы встретятся с Россией. По его словам, нет ничего невозможного.
- Мы уже обыграли на Играх олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Почему бы нам не обыграть Россию? Нет ничего невозможного, - сказал Эрхофф. (Игорь РАБИНЕР)
Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
ярус73
Мы уже обыграли на Играх олимпийских чемпионов и чемпионов мира.))))) Каких чемпионов,все чемпионы в НХЛ за кубок бьются.
13:20
Mavr03
Норги пару дней назад тоже самое говорили,а фрицы того же уровня команда. Почему бы и им не соснуть тунца? ))))
09:44
SergeyKa
Я с ним согласен.
09:21