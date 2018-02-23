Кристиан Эрхофф: "Это ненастоящая Олимпиада? А я уеду отсюда с медалью"

Нападающий сборной Германии по хоккею Кристиан Эрхофф после победы над Канадой (4:3) в полуфинале Олимпиады отметил, что не считает хоккейный турнир на Играх-2018 ненастоящим. По его словам, он рад тому, что выиграет здесь медаль. В финале Германия сыграет с Россией.
- Знаете, я в любом случае уеду отсюда с олимпийской медалью. Вот и ответ всем тем, кто называет Олимпиаду ненастоящей, - цитирует "Р-Спорт" Эрхоффа.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180223/1133174593.html
Последний Легион
Lars Berger __ Lafet1979 ___________________________________________________ Мы - восьмикратные олимпийские чемпионы! а вы - картонные дурилки )))))
23:49 23 февраля
Эугенио
ОАР должна была выпороть канадцев. Но те слились раньше. Тьфу, блин.
21:43 23 февраля
Lafet1979
и получается что опять не выиграет,хоть немцев и порвут
21:13 23 февраля
Lars Berger
Мужчины, и почему-то никто не вспоминает, что Россия еще ни разу не была олимпийским чемпионом!..) Да, мы - пятикратные чемпионы мира, многократные призеры чемпионатов мира, у нас есть "серебро" 1998 и "бронза" 2002... Но Россия еще ни разу не выигрывала Олимпиаду! Так будем!)
20:46 23 февраля
Упёртый русский
Он совершенно прав.
20:03 23 февраля
sailor1990
Медаль есть медаль. Но золотая все-таки лучше
20:00 23 февраля
HarryAngel
На Кубке Мира никто не орал, что он гавно, ведь там тоже в финал вышла сборная европейская солянка и задала трепа канакам - немцы, словене, чехи, норвеги. А здесь вполне себе опытные профи, поигравшие по обе стороны океана продули одной немецкой лиге. Германские коучи - Крюгер, Штурм переигрывают своих визави по всем статьям. Даже хваленого Деви Кинга
19:57 23 февраля
ФанФаныч
Олимпиада непредсказуема. И так было всегда. Поэтому Я .. да весь мир, любит Олимпийские Игры.
19:53 23 февраля
ростовский свин
эрхофф -защитник и человек заслуженный
19:52 23 февраля
rhaport
Ну а что он ещё мог сказать?
19:42 23 февраля