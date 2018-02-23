19:22 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кристиан Эрхофф: "Это ненастоящая Олимпиада? А я уеду отсюда с медалью"

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Нападающий сборной Германии по хоккею Кристиан Эрхофф после победы над Канадой (4:3) в полуфинале Олимпиады отметил, что не считает хоккейный турнир на Играх-2018 ненастоящим. По его словам, он рад тому, что выиграет здесь медаль. В финале Германия сыграет с Россией.

- Знаете, я в любом случае уеду отсюда с олимпийской медалью. Вот и ответ всем тем, кто называет Олимпиаду ненастоящей, - цитирует "Р-Спорт" Эрхоффа.

Все об олимпийском хоккейном турнире – здесь

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180223/1133174593.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Последний Легион

Lars Berger __ Lafet1979 ___________________________________________________ Мы - восьмикратные олимпийские чемпионы! а вы - картонные дурилки )))))

23:49 23 февраля

Эугенио

ОАР должна была выпороть канадцев. Но те слились раньше. Тьфу, блин.

21:43 23 февраля

Lafet1979

и получается что опять не выиграет,хоть немцев и порвут

21:13 23 февраля

Lars Berger

Мужчины, и почему-то никто не вспоминает, что Россия еще ни разу не была олимпийским чемпионом!..) Да, мы - пятикратные чемпионы мира, многократные призеры чемпионатов мира, у нас есть "серебро" 1998 и "бронза" 2002... Но Россия еще ни разу не выигрывала Олимпиаду! Так будем!)

20:46 23 февраля

Упёртый русский

Он совершенно прав.

20:03 23 февраля

sailor1990

Медаль есть медаль. Но золотая все-таки лучше

20:00 23 февраля

HarryAngel

На Кубке Мира никто не орал, что он гавно, ведь там тоже в финал вышла сборная европейская солянка и задала трепа канакам - немцы, словене, чехи, норвеги. А здесь вполне себе опытные профи, поигравшие по обе стороны океана продули одной немецкой лиге. Германские коучи - Крюгер, Штурм переигрывают своих визави по всем статьям. Даже хваленого Деви Кинга

19:57 23 февраля

ФанФаныч

Олимпиада непредсказуема. И так было всегда. Поэтому Я .. да весь мир, любит Олимпийские Игры.

19:53 23 февраля

ростовский свин

эрхофф -защитник и человек заслуженный

19:52 23 февраля

rhaport

Ну а что он ещё мог сказать?

19:42 23 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!