Кристиан Эрхофф: "Это ненастоящая Олимпиада? А я уеду отсюда с медалью"

Нападающий сборной Германии по хоккею Кристиан Эрхофф после победы над Канадой (4:3) в полуфинале Олимпиады отметил, что не считает хоккейный турнир на Играх-2018 ненастоящим. По его словам, он рад тому, что выиграет здесь медаль. В финале Германия сыграет с Россией.

- Знаете, я в любом случае уеду отсюда с олимпийской медалью. Вот и ответ всем тем, кто называет Олимпиаду ненастоящей, - цитирует "Р-Спорт" Эрхоффа.

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