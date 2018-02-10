Крис Ли: "Считаю Россию фаворитом олимпийского турнира"

Защитник сборной Канады Крис Ли отметил, что мечтает выйти в финал олимпийского турнира вне зависимости от того, кто станет соперником его команды. По словам игрока "Магнитки", фаворитом он считает сборную России.

- Для меня финалом мечты был бы любой матч с участием сборной Канады, не обязательно, чтобы нашими соперниками были россияне, - приводит ТАСС слова Ли. - Хотя, безусловно, я считаю россиян фаворитом олимпийского турнира. По составу это самая сильная команда здесь. В любом случае было бы интересно сыграть против ребят, которых я знаю по КХЛ.