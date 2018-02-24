Крис Ли: "Немцы очень жесткая команда. Россияне должны быть готовы к этому"

Защитник сборной Канады Крис Ли после победы над Чехией (6:4) в матче за третье место Олимпиады в Пхенчхане пообещал сделать все возможное, чтобы переключиться с Игр-2018 на матч "Металлурга" против "Югры" в регулярном чемпионате КХЛ. Также форвард поделился ожиданиями от финала Россия - Германия.
- Через пару дней мне играть за "Металлург" против "Югры", мне уже сказали, что я в составе, - цитирует ТАСС Ли. - Конечно, я долго буду жить впечатлениями от Олимпиады, но при этом постараюсь сделать все возможное, чтобы побыстрее переключиться на дела клуба.
Это не золото, но мы все равно едем домой с медалями. Конечно, мы разочарованы поражением в полуфинале, но это спорт. У нас был шанс завоевать медаль сегодня, и мы им воспользовались.
Сегодня получилась сумасшедшая игра. Вроде бы мы вели 6:2, все спокойно, но чехи отыграли две шайбы. Со стороны смотреть такой хоккей очень весело, но участвовать в таком матче - это большие нервы.
Немцы выйдут на финал биться, немцы очень жесткая команда. Россияне должны быть готовы к этому.
Дополнительная информация
- Металлург Мг (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Югра
- Сборная Германии (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Крис Ли
Fonten(2)
"Защитник сборной Канады Крис Ли после победы над Чехией" "Также форвард поделился ожиданиями от финала Россия - Германия."....Так Крис Ли защитник или форвард??
01:29
Pyatochok
Пусть фрицы ящик приготовят, чтобы шайбы из своих ворот складывать, а что касательно "жёстскости", то Ковальчук с Ко быстро объяснят клиентам, где в Пхёнчхане находится травмотология!
20:39 24 февраля