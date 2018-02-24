Крис Ли: "Немцы очень жесткая команда. Россияне должны быть готовы к этому"

Защитник сборной Канады Крис Ли после победы над Чехией (6:4) в матче за третье место Олимпиады в Пхенчхане пообещал сделать все возможное, чтобы переключиться с Игр-2018 на матч "Металлурга" против "Югры" в регулярном чемпионате КХЛ. Также форвард поделился ожиданиями от финала Россия - Германия.

- Через пару дней мне играть за "Металлург" против "Югры", мне уже сказали, что я в составе, - цитирует ТАСС Ли. - Конечно, я долго буду жить впечатлениями от Олимпиады, но при этом постараюсь сделать все возможное, чтобы побыстрее переключиться на дела клуба.

Это не золото, но мы все равно едем домой с медалями. Конечно, мы разочарованы поражением в полуфинале, но это спорт. У нас был шанс завоевать медаль сегодня, и мы им воспользовались.

Сегодня получилась сумасшедшая игра. Вроде бы мы вели 6:2, все спокойно, но чехи отыграли две шайбы. Со стороны смотреть такой хоккей очень весело, но участвовать в таком матче - это большие нервы.

Немцы выйдут на финал биться, немцы очень жесткая команда. Россияне должны быть готовы к этому.

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