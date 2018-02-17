Крис Челиос: "Мы не сравниваем матч с Россией с "Чудом на льду". Те парни были настоящими любителями"

Знаменитый американский защитник Крис Челиос, входящий в штаб сборной США на Олимпиаде, рассказал обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ об ожиданиях от сегодняшнего матча против России. Он подчеркнул, что для его команды эта встреча станет большим вызовом.

– Возможно ли, по-вашему, сегодня новое "Чудо на льду"?

– Мы не сравниваем сегодняшний матч с тем. Хотя бы потому, что те парни были настоящими любителями. Уже по одной этой причине то, что удалось им в Лейк-Плэсиде, было настоящей сказкой наяву. И мы не ожидаем повторения той истории – что сегодня обыграем русских и затем придем к золотым медалям. Сегодняшний матч – большой вызов для нас. Оглядываясь на четыре года назад, вспоминаю матч сборных России и США в Сочи. Это был великолепный хоккей! Мы тогда выиграли по буллитам, и не сомневаюсь, что Россия выйдет на эту игру немного "голодной". Еще и потому, что у нее на последних Олимпиадах не было того успеха, на который она рассчитывала. Мы к этому готовы.

– Перед началом турнира вы называли сборную России явным фаворитом этой Олимпиады. Но в стартовом матче она проиграла словакам.

– Русские словакам проиграли, а в следующем матче мы их обыграли. И я подумал: ментально два этих результата способствуют мысли о том, что мы можем обыграть кого угодно. В то же время мы наблюдали за игрой России со Словенией и видели, с каким преимуществом играла российская команда, как тотально доминировала. Мы должны быть готовы играть гораздо плотнее и жестче. Против нас выйдет гораздо более сильная команда, чем те, с которыми мы играли в двух первых матчах.

– Как вам игра Павла Дацюка против Словении с двумя гораздо более молодыми хоккеистами – 25-летним Гусевым и 20-летним Капризовым?

– Мне она очень понравилось. Но мне крайне не хотелось бы, чтобы они повторили ее сегодня против нас! Наши парни прекрасно понимают, кто такой Пав. И если бы мне нужно было выбирать, на какого хоккеиста ходить, то я выбрал бы Дацюка.

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Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь