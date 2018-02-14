Крэйг Рэмзи: "Верили, что можем обыграть Россию"

Главный тренер сборной сборной Словакии Крэйг Рэмзи после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды России​ (3:2) отметил, что игроки полностью выполнили его установку и проявили характер.

– Мы думали, что можем выиграть. Мы верили в то, что мы делаем. Игроки проделали отличную работу, – отметил Рэмзи. – Они слушали и старались делать то, что мы просили. Мы пропустили очень быстро от команды-фаворита. Однако мы напомнили, что игра длинная, и никогда нельзя падать духом. Нужно верить в себя. Упорство команды – все, о чем я мог просить сегодня.

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира