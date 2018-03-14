Ковальчук продаст олимпийский BMW

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук в интервью передаче "Дневник Хача" на YouTube-канале заявил, что будет продавать BMW X5, которую получил за победу на Олимпийских играх-2018. По словам хоккеиста, вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

– Мы вместе пожертвуем или в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию, – сказал Ковальчук. – Кроме машины у нас еще есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, что такой больше не будет, и Россия будет играть гербом на груди.