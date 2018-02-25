Ковальчук признан самым ценным хоккеистом на Олимпиаде

Нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне выиграли этот турнир, одолев в финале в овертайме Германию со счетом 4:3.

В шести матчах на турнире Ковальчук набрал семь (5+2) очков.

Трансляция матча Россия - Германия