Ковальчук признан самым ценным хоккеистом на Олимпиаде

Нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне выиграли этот турнир, одолев в финале в овертайме Германию со счетом 4:3.
В шести матчах на турнире Ковальчук набрал семь (5+2) очков.
ярус73
Однозначно Гусев
15:38
Упёртый русский
bezik Дубовый - это про Коламбус. Вот это антихоккей. А в Вегасе Гусев будет классно. С ровесниками Карлссоном и Смиты в звене, например. Быстрые толковые хоккеисты, которые хорошо созидают. В Тампу сейчас может и хорошо, но кто знает, что будет через пару лет. Новые контракты Кучерова, Поинта, Гурда, Наместникова Тампа себе не сможет позволить вероятнее. Плюс защиту надо укреплять. Про лучшего Гусева согласен. Но удаление заработал Дацюк. Я бы его назвал. Но Ковальчук все таки имя ого-го в хоккее, а Гусев? Сам знаешь, не всегда смотрят только на игру________________________________ Не забудь, что в Вегасе совсем нет русскоговорящих игроков. Как там у Никитоса с английским - не очень понятно. Потом Вегас имеет не совсем удачный опыт работы с русскими игроками из КХЛ. А ведь Гусь на пару лямов не поедет, он ведь лучший нап ОИ теперь - статус выше, чем у Вадика, да и возраст перспективнее. Лямов шесть будет просить на пару сезонов, не? В общем, не думаю, что будет Вегас у Гуся...
15:37
bezik
Дубовый - это про Коламбус. Вот это антихоккей. А в Вегасе Гусев будет классно. С ровесниками Карлссоном и Смиты в звене, например. Быстрые толковые хоккеисты, которые хорошо созидают. В Тампу сейчас может и хорошо, но кто знает, что будет через пару лет. Новые контракты Кучерова, Поинта, Гурда, Наместникова Тампа себе не сможет позволить вероятнее. Плюс защиту надо укреплять. Про лучшего Гусева согласен. Но удаление заработал Дацюк. Я бы его назвал. Но Ковальчук все таки имя ого-го в хоккее, а Гусев? Сам знаешь, не всегда смотрят только на игру
13:47
Упёртый русский
Или лучшим нападающим. Войнов - лучший защ, немец - лучший вратарь.
13:22
Упёртый русский
Гусев, конечно, объективно был лучшим. Он и лучший бомбардир, и автор чуда в финале. ИИХФ его признал лучшим хоккеистом ОИ, вроде...
13:20
Упёртый русский
bezik Упёртый русский, убогий, правила почитай, прежде чем умничать. Контракт новичка даётся до 25 лет, а Гусев старше. Он может ехать хоть на 10 млн, если дадут. Вегас дубовый? Нет слов_________________ Ладно, извиняй... Спасибо за инфу, что до 25. Но всё равно Гусю лучше ехать в Тампу. Вегас играет по другому, согласись. Там технарям не так просто. И Галлан - тренер специфический. Вот Телегину - прямая дорога в Вегас, так то. Это не умаляя Телегина нисколько, он им подходит по стилю.
13:19
Наш
Гусев - ГЕРОЙ РОССИИ! Ковальчук даже в тройку лучших игроков своей команды не попадает.Дацюк хорош,но он не забил на турнире ни одной шайбы,а Гусев просто СПАС команду,забил два гола и отдал две прямых голевых передачи,отметившись во ВСЕХ шайбах в решающей игре!!! Другой ГЕРОЙ-Капризов,золотой гол в финале овертайма - это ПОДВИГ и ИСТОРИЯ нашего хоккея!!!
13:14
zoolord
Лучший Дацюк - безусловно.
11:57
bezik
Упёртый русский, убогий, правила почитай, прежде чем умничать. Контракт новичка даётся до 25 лет, а Гусев старше. Он может ехать хоть на 10 млн, если дадут. Вегас дубовый? Нет слов
11:46
devoted
Это смешно. МВП всего турнира либо Дацюк, либо Гусев.
11:38
Упёртый русский
гаттузо туп Упертый русский///Ждат 27?Щипачев уже дождался и сьездил).___________ Ты не заметил, что Гусев совсем чуток получше Вадика? :) Потом Вадик съездил в Вегас и убедился, что это - не его команда. Ты хочешь, чтобы Гусь также эксперементировал?
11:21
П_о_в_а_р
Спартаковец и этим всё сказано. Конечно лучший.
11:20
Последний Легион
Российский форвард Илья Ковальчук был назван директоратом Олимпиады самым ценным хоккеистом турнира. Это решение может удивить: он набрал в Пхенчхане 7 (5+2) очков, Никита Гусев - 12 (4+8), а Кирилл Капризов - 9 (5+4), при этом в финале Ковальчук остался без баллов за результативность, а двое более молодых форвардов поучаствовали во всех голевых атаках команды Знарка. Однако стоит не забывать, что голосование в этой номинации происходит после окончания второго периода в финале: к тому моменту Гусев и Капризов отметились одним очком - их основные подвиги случились позже. Так что, по-видимому, время голосования и стало причиной, по которой выбор был сделан в пользу Ковальчука. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
11:16
RUhotshot
Здесь вообще лучших нет! Лучшие в гробу переворачиваются, глядя на овертайм с немцами и вымирающий советский хоккей!...
11:09
Алексей Д.
Каждый раз как в первый раз! MVP выбирают не после финальной сирены, а где-нибудь в районе второго периода. Кто знал, что такая жара начнётся в концовке?)) Какая в попу разница кто там mvp? Кто-нибудь помнит эти имена с предыдущих игр? При этом Илюха был близок к тому, чтобы вновь стать героем главного овертайма в жизни. Казалось все сделал, это было бы крутым завершением, но сантиметров не хватило
11:09
гаттузо туп
Упертый русский///Ждат 27?Щипачев уже дождался и сьездил).
11:08
HarryAngel
Гусев спас сборную выжав гол из полумомента. Ковальчук свой стопудовый момент в ОТ запорол. Ну и кто мвп?
11:07
Упёртый русский
bezik Да дедлайн завтра в 22, какие тут слухи уже. Ща сделки пойдут. Гусев Вегасу же принадлежит, отдала Тампа на расширении права. Но у него 3-х летний контракт со СКА. Вроде, когда контракт закончится, уже и течёт возраст на права и сможет сам выбрать команду. Но я бы ему прямо сейчас советовал валить из СКА в Вегас_____________________ Совсем с ума сошел? Я думал, что то понимаешь в хоккее и в жизни! На контракт новичка, зарабатывая в десятки раз больше? И в дубовый Вегас вместо друга Куча и атакующей Тампы? Ждать конца контракта и ехать свободным агентом в Тампу в 27!
11:01
fifa_guru
.BattleFish. хейтеры Кови набежали, умойтесь ироды! // я уважаю Кови и жду в НХЛ. он брал на себя игру на ОИ, забил больше всех голов, но все же...
11:01
Kanidzha
По мне так лучше Пашки нет!
11:00
гаттузо туп
Уважаю,Кови,ибо он КБ крови.)Но как по мне Гусев однозначно и без вариантов!
10:58
.BattleFish.
хейтеры Кови набежали, умойтесь ироды!
10:55
емен
Ковальчук отдай приз Гусеву !
10:52
NF
Уровень олимпиады...
10:51
Щас спою
Ковальчук????Опомнитесь,Гусев лучший без вариантов
10:48
Damir73
Шипачёва надо было выбрать!)))
10:45
fifa_guru
bezik да в конце сезона все повалят! Дацюк уйдет по возрасту. Кови тоже уйдет. Уже даже Войнов снова смотрит за океан.
10:45
nefanat
Гусев однозначно
10:44
bezik
Да дедлайн завтра в 22, какие тут слухи уже. Ща сделки пойдут. Гусев Вегасу же принадлежит, отдала Тампа на расширении права. Но у него 3-х летний контракт со СКА. Вроде, когда контракт закончится, уже и течёт возраст на права и сможет сам выбрать команду. Но я бы ему прямо сейчас советовал валить из СКА в Вегас
10:44
07770
ЛИЧНЫЕ симпатии как всегда оказались выше всего(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
10:42