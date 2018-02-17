Ковальчук обошел Буре и стал лучшим снайпером сборной России на Олимпиадах

Нападающий Илья Ковальчук, забросив третью шайбу в ворота сборной США после дубля Николая Прохоркина, обогнал в списке лучших снайперов в истории сборной России на Олимпийских играх Павла Буре. На его счету стало 12 голов.
При этом Ковальчук провел в два раза больше матчей, чем Буре. На счету лучшего советского снайпера в истории Игр Анатолия Фирсова – 18 голов.
Лучшие снайперы в истории сборной России на Олимпиадах
|
Игрок
|
Турниры
|
Игры
|
Голы
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
2002, 2006, 2010, 2014, 2018
|
26
|
12
|
Павел БУРЕ
|
1998, 2002
|
12
|
11
|
Александр ОВЕЧКИН
|
2006, 2010, 2014
|
17
|
8
|
Алексей КОВАЛЕВ
|
1992, 2002, 2006
|
14
|
7
|
Евгений МАЛКИН
|
2006, 2010, 2014
|
16
|
6
Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь