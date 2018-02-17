16:38 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук обошел Буре и стал лучшим снайпером сборной России на Олимпиадах

Нападающий Илья Ковальчук, забросив третью шайбу в ворота сборной США после дубля Николая Прохоркина, обогнал в списке лучших снайперов в истории сборной России на Олимпийских играх Павла Буре. На его счету стало 12 голов.

При этом Ковальчук провел в два раза больше матчей, чем Буре. На счету лучшего советского снайпера в истории Игр Анатолия Фирсова – 18 голов. 

Лучшие снайперы в истории сборной России на Олимпиадах

Игрок

Турниры

Игры

Голы

Илья КОВАЛЬЧУК

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

26

12

Павел БУРЕ

1998, 2002

12

11

Александр ОВЕЧКИН

2006, 2010, 2014

17

8

Алексей КОВАЛЕВ

1992, 2002, 2006

14

7

Евгений МАЛКИН

2006, 2010, 2014

16

6

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

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