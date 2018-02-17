Ковальчук обошел Буре и стал лучшим снайпером сборной России на Олимпиадах

Нападающий Илья Ковальчук, забросив третью шайбу в ворота сборной США после дубля Николая Прохоркина, обогнал в списке лучших снайперов в истории сборной России на Олимпийских играх Павла Буре. На его счету стало 12 голов.

При этом Ковальчук провел в два раза больше матчей, чем Буре. На счету лучшего советского снайпера в истории Игр Анатолия Фирсова – 18 голов.

Лучшие снайперы в истории сборной России на Олимпиадах

Игрок Турниры Игры Голы Илья КОВАЛЬЧУК 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 26 12 Павел БУРЕ 1998, 2002 12 11 Александр ОВЕЧКИН 2006, 2010, 2014 17 8 Алексей КОВАЛЕВ 1992, 2002, 2006 14 7 Евгений МАЛКИН 2006, 2010, 2014 16 6

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь