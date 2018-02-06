Ковальчук – о прилете на Олимпиаду: "Очень приятно, когда нас так встречают. Здесь будет важна поддержка болельщиков"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук отметил, что всем в команде очень понравилось, что в аэропорту Сеула болельщики встретили их флагами и гимном России. Он также добавил, что все устали после перелета, но быстро втянутся.

– Очень приятно, когда вот так встречают. Здесь будет важна поддержка болельщиков, она всегда важна, и тут особенно, – приводит "Р-Спорт" слова Ковальчука. – У нас все в порядке. Чуть-чуть подустали из-за перелета, но втянемся быстро. Пока расписания нет, все мысли о тренировках, восстановлении и акклиматизации.

Игра с корейцами тоже будет очень важной. Все-таки это последняя контрольная игра перед турниром.

Сегодня мужская сборная России прилетела в Сеул на заключительный этап подготовки к соревнованиям. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля). 10 февраля они проведут контрольный матч с Кореей.