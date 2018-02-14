17:43 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук - о поражении от Словакии: "Да что произошло страшного?"

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что ничего страшного не произошло. По его словам, команде необходимо сделать правильные выводы и улучшить игру в большинстве.

- Да что произошло страшного? Все начинается сначала, - заявил Ковальчук. - Надо сделать правильные выводы. Вот сегодня Словения вроде Америку обыграла. Любая команда сейчас может обыграть любую. Надо лучше готовиться и большинство разыгрывать лучше. Мы не расслабились. Куча моментов, но вратарь здорово у Словакии сыграл. Что самое главное? Улучшить игру в большинстве. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (51)
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Ara

ростовский свин__илья -а почему ты уверен, что вы можете прибавить???кхл на месяц прервали что бы подготовится и наиграть большинство ..не хватило времени -думаеш за неделю наиграете???? ___ плюсище тебе))) 18:00

21:53 14 февраля

Damir54

Только Ковальчук - Ротенберг - VVP и обыграем Словению по булитам &#128552;

20:09 14 февраля

Duckhunter68

Ковальчук, ты не игрок сборной, а не пойми кто! Ни чести, ни совести - одно бабло на уме...

19:58 14 февраля

Упёртый русский

Страшно то, что ты, Илья, плохо играешь в хоккей, как оказалось. Даже на уровне такой Словакии...

19:36 14 февраля

ollleg71

У красной машины двигатель застучал после 5 минут первого тайма, и дальше уже стала она красной телегой))))))))))))

19:13 14 февраля

Flo

Прекратить нытьё, это временная неудача, ОАР чемпион. Надежности только ради, стоит наверное, заминировать резиденцию КСШ ну и чухонцев припугнуть что не дозабрали семь соток прошлый раз и все и никакого насилия. Верим.

19:07 14 февраля

inspire

- Да что произошло страшного? ============= то что вы проиграли, когда страна ждала победы

18:51 14 февраля

Tribunal Z

ravilius777 Буре бы с его скоростью один накидал бы этим словакам...===== У Буре была скорость, но отсутствовали извилины и мозги. Об этом можно убедиться если пересмотреть матчи чемпионата мира в Санкт-Петербурге, где Буре это достоверно показал.

18:51 14 февраля

ravilius777

Буре бы с его скоростью один накидал бы этим словакам...

18:39 14 февраля

ravilius777

а внимание вон жены приехали болеть, блин... в советские времена, на сборах месяц в Тарасовка, живые люди как выглядят забывали, не то что жены, Режим, поэтому выходили "голодные" и рвали за флаг... а сейчас только Дацюк, да Семак в футболе режимил...ещё Игнаша, вот и играют до сорока... а эти в 30 задыхаются стоя на прямых ногах

18:35 14 февраля

kcin

Надо сделать правильные выводы... ну совсем людей за .банатов держат и не стесняются

18:31 14 февраля

Vamphyri

Не, ну так то ничего, в плей-офф все выходят, просто кто-то в 1/4, а кто-то сначала в 1/8. Но так все равно нельзя, Илья. Для чего тогда вас всех распихали в два клуба и наигрывали год? Что бы вас потом сборная чемпионата Словакии нагнула с 0-2?

18:31 14 февраля

ravilius777

обидно, то что они приезжая на Родину, играя за миллионы, не режимят нифига, ходят по ресторанам, надераются постоянно, Ковальчук то в этом точно мастер... я в ресторане работаю, и знаю что говорю, чемпион конечно был Радулов с Морозовым)

18:31 14 февраля

huginnn

Нахуя они ехали? Отказавшись,хоть лицо бы сохранили!

18:27 14 февраля

ravilius777

против природы не попрешь, сборная ветеранов, скорости для КХЛ конечно хоть отбавляй, будем болеть, что остается

18:25 14 февраля

AK-09

Человек не понимает,что говорит.В СССР,после таких слов,отправили бы в "Звезда" Чебаркуль. Навечно!

18:24 14 февраля

pigg28

Думаю Дацюк и Кошельчук через 2-3 олимпиады должны выстрелить...а что они после будут блееть, кто им помешал.

18:19 14 февраля

muto.mut

короче тут разглагольствовать некуя) медалий нам не видать

18:19 14 февраля

lee74

Позорище! Это олимпиада, парень. От вас ждут 6 блестящих матчей. Это не так много. Это мало. Их можно сыграть в одном темпе. Ваш темп мы видим)))

18:18 14 февраля

muto.mut

знарок слишком много на себя взял или ему слишком многоо позволили мож тот же мудко

18:17 14 февраля

Есть мнение...

Ковальчука - домой и срочно лучшего снайпера ночной хоккейной лиги надо дозаявлять, как только у него сопли закончатся. Ковальчук пусть в России языком мелит про #ПутинТеам)

18:17 14 февраля

muto.mut

еще раз говорю есть такая поговорка или на елку влезть (СКА) или зад не ободрать (сборная России) такого не быват вот и знарок обосрался

18:16 14 февраля

muto.mut

выгнать этого Ковальчука в

18:12 14 февраля

teKilla

Играл бы ты при Тарасове, полетел бы сейчас домой первым же рейсом. Ой нет. При Тарасове ты бы точно не играл.

18:12 14 февраля

genry2012

Доминатору777: Точные слова! Так спортсмены не отчитываются о поражениях перед болелами!

18:12 14 февраля

Zico-wc

А сколько ждать улучшения игры в большинстве, словаки вот свое реализовали? На чемпионате мира нет большинства, на кубке мира нет большинства, на Олимпиаде опять нет.

18:11 14 февраля

genry2012

Всё победная шайба десять лет назад глаза засит и шлем брошенный на лёд?? А жизнь движется дальше!

18:10 14 февраля

genry2012

Да Ничего! То что и должно было!!

18:09 14 февраля

СантехНИК

Ну, Ребята, с такой игрой, и словами- Вы просто не имеете права называть себя "Красной машиной"...

18:08 14 февраля

Dominator777

Во времена Тихонова, когда сборная была настоящей "красной машиной", после таких слов Илья навсегда потерял бы место не только в сборной, но и в клубе. Матч не смотрел, так как нет желания смотреть игру хоккеистов среднего уровня.

18:07 14 февраля

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