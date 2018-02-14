Ковальчук - о поражении от Словакии: "Да что произошло страшного?"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что ничего страшного не произошло. По его словам, команде необходимо сделать правильные выводы и улучшить игру в большинстве.

- Да что произошло страшного? Все начинается сначала, - заявил Ковальчук. - Надо сделать правильные выводы. Вот сегодня Словения вроде Америку обыграла. Любая команда сейчас может обыграть любую. Надо лучше готовиться и большинство разыгрывать лучше. Мы не расслабились. Куча моментов, но вратарь здорово у Словакии сыграл. Что самое главное? Улучшить игру в большинстве. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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