Ковальчук - о поражении от Словакии: "Да что произошло страшного?"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что ничего страшного не произошло. По его словам, команде необходимо сделать правильные выводы и улучшить игру в большинстве.
- Да что произошло страшного? Все начинается сначала, - заявил Ковальчук. - Надо сделать правильные выводы. Вот сегодня Словения вроде Америку обыграла. Любая команда сейчас может обыграть любую. Надо лучше готовиться и большинство разыгрывать лучше. Мы не расслабились. Куча моментов, но вратарь здорово у Словакии сыграл. Что самое главное? Улучшить игру в большинстве. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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Ara
ростовский свин__илья -а почему ты уверен, что вы можете прибавить???кхл на месяц прервали что бы подготовится и наиграть большинство ..не хватило времени -думаеш за неделю наиграете???? ___ плюсище тебе))) 18:00
21:53 14 февраля
Damir54
Только Ковальчук - Ротенберг - VVP и обыграем Словению по булитам 😨
20:09 14 февраля
Duckhunter68
Ковальчук, ты не игрок сборной, а не пойми кто! Ни чести, ни совести - одно бабло на уме...
19:58 14 февраля
Упёртый русский
Страшно то, что ты, Илья, плохо играешь в хоккей, как оказалось. Даже на уровне такой Словакии...
19:36 14 февраля
ollleg71
У красной машины двигатель застучал после 5 минут первого тайма, и дальше уже стала она красной телегой))))))))))))
19:13 14 февраля
Flo
Прекратить нытьё, это временная неудача, ОАР чемпион. Надежности только ради, стоит наверное, заминировать резиденцию КСШ ну и чухонцев припугнуть что не дозабрали семь соток прошлый раз и все и никакого насилия. Верим.
19:07 14 февраля
inspire
- Да что произошло страшного? ============= то что вы проиграли, когда страна ждала победы
18:51 14 февраля
Tribunal Z
ravilius777 Буре бы с его скоростью один накидал бы этим словакам...===== У Буре была скорость, но отсутствовали извилины и мозги. Об этом можно убедиться если пересмотреть матчи чемпионата мира в Санкт-Петербурге, где Буре это достоверно показал.
18:51 14 февраля
ravilius777
Буре бы с его скоростью один накидал бы этим словакам...
18:39 14 февраля
ravilius777
а внимание вон жены приехали болеть, блин... в советские времена, на сборах месяц в Тарасовка, живые люди как выглядят забывали, не то что жены, Режим, поэтому выходили "голодные" и рвали за флаг... а сейчас только Дацюк, да Семак в футболе режимил...ещё Игнаша, вот и играют до сорока... а эти в 30 задыхаются стоя на прямых ногах
18:35 14 февраля
kcin
Надо сделать правильные выводы... ну совсем людей за .банатов держат и не стесняются
18:31 14 февраля
Vamphyri
Не, ну так то ничего, в плей-офф все выходят, просто кто-то в 1/4, а кто-то сначала в 1/8. Но так все равно нельзя, Илья. Для чего тогда вас всех распихали в два клуба и наигрывали год? Что бы вас потом сборная чемпионата Словакии нагнула с 0-2?
18:31 14 февраля
ravilius777
обидно, то что они приезжая на Родину, играя за миллионы, не режимят нифига, ходят по ресторанам, надераются постоянно, Ковальчук то в этом точно мастер... я в ресторане работаю, и знаю что говорю, чемпион конечно был Радулов с Морозовым)
18:31 14 февраля
huginnn
Нахуя они ехали? Отказавшись,хоть лицо бы сохранили!
18:27 14 февраля
ravilius777
против природы не попрешь, сборная ветеранов, скорости для КХЛ конечно хоть отбавляй, будем болеть, что остается
18:25 14 февраля
AK-09
Человек не понимает,что говорит.В СССР,после таких слов,отправили бы в "Звезда" Чебаркуль. Навечно!
18:24 14 февраля
pigg28
Думаю Дацюк и Кошельчук через 2-3 олимпиады должны выстрелить...а что они после будут блееть, кто им помешал.
18:19 14 февраля
muto.mut
короче тут разглагольствовать некуя) медалий нам не видать
18:19 14 февраля
lee74
Позорище! Это олимпиада, парень. От вас ждут 6 блестящих матчей. Это не так много. Это мало. Их можно сыграть в одном темпе. Ваш темп мы видим)))
18:18 14 февраля
muto.mut
знарок слишком много на себя взял или ему слишком многоо позволили мож тот же мудко
18:17 14 февраля
Есть мнение...
Ковальчука - домой и срочно лучшего снайпера ночной хоккейной лиги надо дозаявлять, как только у него сопли закончатся. Ковальчук пусть в России языком мелит про #ПутинТеам)
18:17 14 февраля
muto.mut
еще раз говорю есть такая поговорка или на елку влезть (СКА) или зад не ободрать (сборная России) такого не быват вот и знарок обосрался
18:16 14 февраля
muto.mut
выгнать этого Ковальчука в
18:12 14 февраля
teKilla
Играл бы ты при Тарасове, полетел бы сейчас домой первым же рейсом. Ой нет. При Тарасове ты бы точно не играл.
18:12 14 февраля
genry2012
Доминатору777: Точные слова! Так спортсмены не отчитываются о поражениях перед болелами!
18:12 14 февраля
Zico-wc
А сколько ждать улучшения игры в большинстве, словаки вот свое реализовали? На чемпионате мира нет большинства, на кубке мира нет большинства, на Олимпиаде опять нет.
18:11 14 февраля
genry2012
Всё победная шайба десять лет назад глаза засит и шлем брошенный на лёд?? А жизнь движется дальше!
18:10 14 февраля
genry2012
Да Ничего! То что и должно было!!
18:09 14 февраля
СантехНИК
Ну, Ребята, с такой игрой, и словами- Вы просто не имеете права называть себя "Красной машиной"...
18:08 14 февраля
Dominator777
Во времена Тихонова, когда сборная была настоящей "красной машиной", после таких слов Илья навсегда потерял бы место не только в сборной, но и в клубе. Матч не смотрел, так как нет желания смотреть игру хоккеистов среднего уровня.
18:07 14 февраля