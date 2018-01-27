18:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук не будет удалять аккаунты в соцсетях перед Олимпиадой

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что не планирует удалять аккаунты в социальных сетях перед Олимпиадой-2018. Ранее МОК выпустил свод правил поведения российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. В частности, запрещено указывать в соцсетях принадлежность к России и публиковать национальную символику.

– В Пхенчхане болельщики надеются на хоккейное золото. "Красная Машина" – в деле?

– Чтобы стать "Красной Машиной", надо выиграть что-то достойное. Перед нами стоит цель, для ее выполнения есть все возможности и созданы все условия. Мы полностью выложимся, чтобы выиграть золото.

– Будете удалять аккаунты в соцсетях в связи с ограничениями МОК?

– Нет, конечно. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Полностью интервью Ковальчука

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КОММЕНТАРИИ (3)
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usuns

вы меня извините, но если кто-то из спортсменов удалитсвои аккаунты из соцсетей из-за олимпиады...я даже не знаю, что сказать! нет я не имею в виду, что какой-то там инстаграм с убогими бесполезными фотками (таких процентов 99) является символом принадлежности к государству, мерилом "патриотичночти". просто если ты соглашаешься на такое, значит ты окончательно потерял чувство собственного достоинства, а что завтра? ты согласишься на открытии пройти без штанов?

19:20

kolos249

Как это он осмелился на такую дерзость - ослушаться приказа господина Баха? Нейтральным это несвойственно.

19:19

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Бесспорно, тогда ТЕБЯ удалят ВО ВРЕМЯ олимпиады...

18:33