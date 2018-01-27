Ковальчук не будет удалять аккаунты в соцсетях перед Олимпиадой

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что не планирует удалять аккаунты в социальных сетях перед Олимпиадой-2018. Ранее МОК выпустил свод правил поведения российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. В частности, запрещено указывать в соцсетях принадлежность к России и публиковать национальную символику.

– В Пхенчхане болельщики надеются на хоккейное золото. "Красная Машина" – в деле?

– Чтобы стать "Красной Машиной", надо выиграть что-то достойное. Перед нами стоит цель, для ее выполнения есть все возможности и созданы все условия. Мы полностью выложимся, чтобы выиграть золото.

– Будете удалять аккаунты в соцсетях в связи с ограничениями МОК?

– Нет, конечно. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Полностью интервью Ковальчука