Ковальчук не будет удалять аккаунты в соцсетях перед Олимпиадой

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что не планирует удалять аккаунты в социальных сетях перед Олимпиадой-2018. Ранее МОК выпустил свод правил поведения российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. В частности, запрещено указывать в соцсетях принадлежность к России и публиковать национальную символику.
– В Пхенчхане болельщики надеются на хоккейное золото. "Красная Машина" – в деле?
– Чтобы стать "Красной Машиной", надо выиграть что-то достойное. Перед нами стоит цель, для ее выполнения есть все возможности и созданы все условия. Мы полностью выложимся, чтобы выиграть золото.
– Будете удалять аккаунты в соцсетях в связи с ограничениями МОК?
– Нет, конечно. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
usuns
вы меня извините, но если кто-то из спортсменов удалитсвои аккаунты из соцсетей из-за олимпиады...я даже не знаю, что сказать! нет я не имею в виду, что какой-то там инстаграм с убогими бесполезными фотками (таких процентов 99) является символом принадлежности к государству, мерилом "патриотичночти". просто если ты соглашаешься на такое, значит ты окончательно потерял чувство собственного достоинства, а что завтра? ты согласишься на открытии пройти без штанов?
19:20
kolos249
Как это он осмелился на такую дерзость - ослушаться приказа господина Баха? Нейтральным это несвойственно.
19:19
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Бесспорно, тогда ТЕБЯ удалят ВО ВРЕМЯ олимпиады...
18:33