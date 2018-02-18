Ковальчук и Капризов лидируют в гонке снайперов на Олимпиаде-2018

Нападающий сборной Финляндии Эли Толванен лидирует в бомбардирской гонке на Олимпиаде-2018. Форвард в трех матчах набрал 6 (3+3) очков. На втором месте по этому показателю несколько игроков - россиянин Илья Ковальчук, словенец Ян Муршак, швед Линус Умарк и канадец Дерек Рой набрали по 5 очков.

В гонке снайперов лидируют нападающие сборной России Илья Ковальчук и Кирилл Капризов, у которых по 4 заброшенных шайбы. По 3 гола забили Толванен, Муршак, Рене Бурк (Канада), Михал Ржепик (Чехия) и Пьюс Сутер (Швейцария).

Напомним, сборная России напрямую вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Словения - Норвегия.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия?