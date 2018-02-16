Ковальчук догнал Буре

Нападающий Илья Ковальчук, забросив две шайбы в ворота сборной Словении, догнал в списке лучших снайперов в истории сборной России на Олимпийских играх Павла Буре. Следующий гол на турнире выведет нападающего СКА на единоличное первое место. Справедливости ради, Ковальчук провел в два раза больше матчей, чем Буре. (Алексей МОРОЗ)
Лучшие снайперы в истории сборной России на Олимпиадах
|
Игрок
|
Турниры
|
Игры
|
Голы
|
Павел БУРЕ
|
1998, 2002
|
12
|
11
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
2002, 2006, 2010, 2014, 2018
|
25
|
11
|
Александр ОВЕЧКИН
|
2006, 2010, 2014
|
17
|
8
|
Алексей КОВАЛЕВ
|
1992, 2002, 2006
|
14
|
7
|
Евгений МАЛКИН
|
2006, 2010, 2014
|
16
|
6
Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
skua
У Буре 2 Олимпиады, у Ковальчука 5. Из 11 шайб Павла семь влетели в ворота финнов , а Кови забивал Латвии (5), Словении (3), Норвегии и Белоруссии.
17:50 16 февраля
chel_kostyan
Плюс Буре в дворовых олимпиадах не играл.
15:22 16 февраля