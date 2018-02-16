14:14 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук догнал Буре

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Нападающий Илья Ковальчук, забросив две шайбы в ворота сборной Словении, догнал в списке лучших снайперов в истории сборной России на Олимпийских играх Павла Буре. Следующий гол на турнире выведет нападающего СКА на единоличное первое место. Справедливости ради, Ковальчук провел в два раза больше матчей, чем Буре. (Алексей МОРОЗ)

Лучшие снайперы в истории сборной России на Олимпиадах

Игрок

Турниры

Игры

Голы

Павел БУРЕ

1998, 2002

12

11

Илья КОВАЛЬЧУК

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

25

11

Александр ОВЕЧКИН

2006, 2010, 2014

17

8

Алексей КОВАЛЕВ

1992, 2002, 2006

14

7

Евгений МАЛКИН

2006, 2010, 2014

16

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Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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skua

У Буре 2 Олимпиады, у Ковальчука 5. Из 11 шайб Павла семь влетели в ворота финнов , а Кови забивал Латвии (5), Словении (3), Норвегии и Белоруссии.

17:50 16 февраля

chel_kostyan

Плюс Буре в дворовых олимпиадах не играл.

15:22 16 февраля

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