Ковальчук догнал Буре

Нападающий Илья Ковальчук, забросив две шайбы в ворота сборной Словении, догнал в списке лучших снайперов в истории сборной России на Олимпийских играх Павла Буре. Следующий гол на турнире выведет нападающего СКА на единоличное первое место. Справедливости ради, Ковальчук провел в два раза больше матчей, чем Буре. (Алексей МОРОЗ)

Лучшие снайперы в истории сборной России на Олимпиадах

Игрок Турниры Игры Голы Павел БУРЕ 1998, 2002 12 11 Илья КОВАЛЬЧУК 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 25 11 Александр ОВЕЧКИН 2006, 2010, 2014 17 8 Алексей КОВАЛЕВ 1992, 2002, 2006 14 7 Евгений МАЛКИН 2006, 2010, 2014 16 6

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь