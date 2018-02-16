Ковальчук, Андронов и Калинин - в первом звене России на матч против Словении

Стал известен состав сборной России на второй матч Олимпиады в Пхенчхане против команды Словении. По сравнению с первым матчем со Словакией (2:3) изменены сочетания почти всех звеньев. Нападающий Сергей Мозякин переведен в четвертое звено. В первой тройке сыграют Илья Ковальчук, Сергей Андронов и Сергей Калинин.
Василий Кошечкин снова займет место в воротах. Вадим Шипачев и Алексей Марченко в заявку не попали. Илья Каблуков (четвертое звено) дебютирует на Олимпиаде.
Состав сборной России:
Кошечкин (Сорокин);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;
Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;
Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин;
Прямо сейчас есть только одно важное дело: изучить наш состав на матч против сборной Словении. Сделаем это!– Хоккей России (@russiahockey) 16 февраля 2018 г.
Напомним, матч начнётся в 10:40 по московскому времени.
Прямой эфир:
📺Первый канал
🖥https://t.co/hVuJjVagKJ ➡️ https://t.co/L9VXexTUtQ pic.twitter.com/mjt3yjGopg
Прямая трансляция Россия – Словения (видео) // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Илья Каблуков
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Алексей Марченко
- Сергей Калинин
- Вадим Шипачев
кузяка
Видно, что у тупого латыша, нет никаких планов А и Б, все наобум, как и везде у нас, что в хоккее, что в жизни. Одни понты и пыль в пустить всем в глаза.
11:21
inout
Каблуков в составе на ОИ - квинтэссенция того звиздеца, что творится в нашем хоккее.
10:21