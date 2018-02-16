09:22 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук, Андронов и Калинин - в первом звене России на матч против Словении

2

Стал известен состав сборной России на второй матч Олимпиады в Пхенчхане против команды Словении. По сравнению с первым матчем со Словакией (2:3) изменены сочетания почти всех звеньев. Нападающий Сергей Мозякин переведен в четвертое звено. В первой тройке сыграют Илья Ковальчук, Сергей Андронов и Сергей Калинин.

Василий Кошечкин снова займет место в воротах. Вадим Шипачев и Алексей Марченко в заявку не попали. Илья Каблуков (четвертое звено) дебютирует на Олимпиаде.

Состав сборной России:

Кошечкин (Сорокин);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;

Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин;

Прямая трансляция Россия – Словения (видео) // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

кузяка

Видно, что у тупого латыша, нет никаких планов А и Б, все наобум, как и везде у нас, что в хоккее, что в жизни. Одни понты и пыль в пустить всем в глаза.

11:21

inout

Каблуков в составе на ОИ - квинтэссенция того звиздеца, что творится в нашем хоккее.

10:21

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!