Ковальчук, Андронов и Калинин - в первом звене России на матч против Словении

Прямо сейчас есть только одно важное дело: изучить наш состав на матч против сборной Словении. Сделаем это!



Напомним, матч начнётся в 10:40 по московскому времени.

Прямой эфир:

📺Первый канал

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