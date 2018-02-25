Кошечкин, Войнов, Ковальчук и Дацюк - в символической сборной Олимпиады в Пхенчхане

Организаторы хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане составили символическую сборную Игр-2018. В нее вошли четыре россиянина – вратарь Василий Кошечкин, защитник Вячеслав Войнов, нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Также в команду попали канадский защитник Максим Норо и финский нападающий Эли Толванен.
Напомним, золото Олимпиады выиграла сборная России, в финале обыгравшая команду Германии (4:3 ОТ). Ковальчук был назван самым ценным игроком этого матча. (Игорь РАБИНЕР)
bvp
Маразм крепчал.
13:50
nefanat
Гусев - лучший!
11:46
Perasperas
Пишут здесь алкаши и неудачники. Сами что-нибудь выиграли? Понимаю, что бесполезно, но написал. Ребята - молодцы и неважно кто лучший.
11:15
.BattleFish.
Кошечкина алкаша то куда!???
10:59
Монте-Кристо (Мститель) .
Позор ! Ключники выбирали. Гусев - лучший игрок турнира !
10:56
fifa_guru
кошечкин попал туда из-за двух "сухарей". правда особых сейвов я не припомню. разве что в упор когда били всё ловил.
10:52
Упёртый русский
Просто смешно... Выборщики хоккей первый раз в жизни смотрят!
10:52
совва
как туда ковальчук-то попал?))
10:49
Щас спою
Дацук-Гусев -Капризов.Все
10:46
Макар Чудра
Почему MVP финала-не Гусев?
10:42
maxcds
Кошечкин????? ахаххахахха!!! отдайте немцам золото, но только уберите эту дыру из символической сборной. Вместо Войнова возможно Гавриков, имхо. И тройка Дацюка без вопросов. Кипер - немецкий, второй защитник? любого.
10:42