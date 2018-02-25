Кошечкин, Войнов, Ковальчук и Дацюк - в символической сборной Олимпиады в Пхенчхане

Организаторы хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане составили символическую сборную Игр-2018. В нее вошли четыре россиянина – вратарь Василий Кошечкин, защитник Вячеслав Войнов, нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Также в команду попали канадский защитник Максим Норо и финский нападающий Эли Толванен.

Напомним, золото Олимпиады выиграла сборная России, в финале обыгравшая команду Германии (4:3 ОТ). Ковальчук был назван самым ценным игроком этого матча. (Игорь РАБИНЕР)