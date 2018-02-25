10:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кошечкин, Войнов, Ковальчук и Дацюк - в символической сборной Олимпиады в Пхенчхане

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Сегодня. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Радость российских хоккеистов.Золотые! Россия выиграла в чудо-финале

 

Организаторы хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане составили символическую сборную Игр-2018. В нее вошли четыре россиянина – вратарь Василий Кошечкин, защитник Вячеслав Войнов, нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Также в команду попали канадский защитник Максим Норо и финский нападающий Эли Толванен.

Напомним, золото Олимпиады выиграла сборная России, в финале обыгравшая команду Германии (4:3 ОТ). Ковальчук был назван самым ценным игроком этого матча. (Игорь РАБИНЕР)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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bvp

Маразм крепчал.

13:50

nefanat

Гусев - лучший!

11:46

Perasperas

Пишут здесь алкаши и неудачники. Сами что-нибудь выиграли? Понимаю, что бесполезно, но написал. Ребята - молодцы и неважно кто лучший.

11:15

.BattleFish.

Кошечкина алкаша то куда!???

10:59

Монте-Кристо (Мститель) .

Позор ! Ключники выбирали. Гусев - лучший игрок турнира !

10:56

fifa_guru

кошечкин попал туда из-за двух "сухарей". правда особых сейвов я не припомню. разве что в упор когда били всё ловил.

10:52

Упёртый русский

Просто смешно... Выборщики хоккей первый раз в жизни смотрят!

10:52

совва

как туда ковальчук-то попал?))

10:49

Щас спою

Дацук-Гусев -Капризов.Все

10:46

Макар Чудра

Почему MVP финала-не Гусев?

10:42

maxcds

Кошечкин????? ахаххахахха!!! отдайте немцам золото, но только уберите эту дыру из символической сборной. Вместо Войнова возможно Гавриков, имхо. И тройка Дацюка без вопросов. Кипер - немецкий, второй защитник? любого.

10:42

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