Кошечкин сыграет с Чехией

Тренер сборной России Харийс Витолиньш на тренировке команды объявил, что в полуфинале Олимпиады против Чехии сыграет Василий Кошечкин.
– В каком состоянии находится команда?
– Все здоровы, хороший настрой, плохого не должно быть.
– На двух последних Олимпиадах Россия не проходила четвертьфинал. Можно считать, прошли Рубикон?
– Нет, здесь все по-другому, и соперники разного плана. Тем более для нашего тренерского штаба это первая Олимпиада с российской командой, и мы не смотрим, что было раньше – только в будущее.
– Уже не будет никаких изменений в составе?
– Почему? Еще завтра могут быть.
– Но по вратарю понятно?
– Да, Кошечкин начнет матч с Чехией.
devoted
Знарок упрямый, конечно.
11:19