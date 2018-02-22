Кошечкин сыграет с Чехией

Тренер сборной России Харийс Витолиньш на тренировке команды объявил, что в полуфинале Олимпиады против Чехии сыграет Василий Кошечкин.

– В каком состоянии находится команда?

– Все здоровы, хороший настрой, плохого не должно быть.

– На двух последних Олимпиадах Россия не проходила четвертьфинал. Можно считать, прошли Рубикон?

– Нет, здесь все по-другому, и соперники разного плана. Тем более для нашего тренерского штаба это первая Олимпиада с российской командой, и мы не смотрим, что было раньше – только в будущее.

– Уже не будет никаких изменений в составе?

– Почему? Еще завтра могут быть.

– Но по вратарю понятно?

– Да, Кошечкин начнет матч с Чехией.

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