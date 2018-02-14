Корейцы, Медведь и Дед Мороз болеют за сборную России. Фото

Корейские болельщики сборной России на стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады против Словакии. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

У сборной России по хоккею нашлось немало экстравагантных болельщиков на стартовом матче олимпийского турнира против Словакии в Пхенчхане. Один из поклонников нарядился в Деда Мороза, другой надел костюм медведя.

Дед Мороз поддерживает сборную России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

"Медведь" поддерживает сборную России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Также на трибунах немало местных болельщиков, раскрасивших лица в цвета российского триколора. Один мальчик пришел с флагом США, но все же нанес на щеки российский флаг.

Юный корейский болельщик сборной России на стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады против Словакии. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Несколько болельщиц подняли баннеры с цитатами из фильма "Белое солнце пустыни".

Болельщица сборной России с цитатой из "Белого солнца пустыни" на стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Болельщица сборной России с цитатой из "Белого солнца пустыни" на стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Трансляция матча Словакия - Россия