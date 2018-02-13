Конрад сыграет в воротах сборной Словакии в матче против России

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи сказал, что основным вратарем команды в матче против России на Олимпиаде-2018 станет Бранислав Конрад. Встреча состоится завтра, 14 февраля.

- Ворота сборной Словакии в матче против россиян будет защищать Бранислав Конрад, вторым будет заявлен Ян Лацо, - цитирует "Р-Спорт" Рэмзи.

Начало матча Словакия - Россия намечено на 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.