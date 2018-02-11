Команды Третьяка и Якушева провели матч в поддержку российских олимпийцев

В Туле был сыгран выставочный матч "Россия в моем сердце" в поддержку российских олимпийцев, которые в эти дни выступают на Играх-2018 в Пхенчхане, сообщает официальный сайт ФХР. Встреча состоялась сегодня, 11 февраля на арене "Тропик".

- Хоккей – это наша национальная гордость, это изюминка зимних видов спорта, - сказал президент ФХР Владислав Третьяк. - Сейчас наши спортсмены нуждаются в поддержке. Желаю нашим хоккеистам только победы.

Участники матча были разделены на две команды - "Победа" и "Триумф". На лед вышли прославленные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Владимир Мышкин, Сергей Федоров, Алексей Морозов и другие. Вместе с ними во встрече поучаствовали министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также олимпийские чемпионы Антон Сихарулидзе и Светлана Журова. За игрой с тренерского мостика наблюдали Владислав Третьяк и Александр Якушев.

Напомним, 10 февраля сборная России провела последний выставочный матч в рамках подготовки к Олимпиаде, разгромив Корею (8:1). Первая игра команды Олега Знарка на Играх в Пхенчхане состоится 14 февраля, соперник - сборная Словакии.

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